O empresário Topázio Silveira Neto (D), fundador e presidente da Flex Gestão de Relacionamentos, de Florianópolis, foi eleito Personalidade de Vendas ADVB/SC 2017. A revelação foi feita ontem pelo presidente da entidade, Daniel de Oliveira Silva (E). A associação contou com lista de seis nomes para a escolha final e, na primeira etapa, inovou ao abrir para o público também fazer indicações. Silveira é um empreendedor, especialmente do setor de contact center. A Flex, que fundou em 2009 gera mais de 12 mil empregos diretos, sendo 5,5 mil em SC, dos quais 3 mil no interior, em Lages e Xanxerê. A Flex tem crescido mais de 20% ao ano.



O Personalidade ADVB do ano passado foi o presidente da RBS SC, Mário Neves.



Mais valentes

O avanço da empresa de Topázio Silveira é um exemplo de que dá para crescer, apesar das dificuldades da economia, afirma o presidente da ADVB, Daniel Silva.



- Felizmente, os empresários estão vendo luz no fim do túnel e estão mais valentes. Este é um ano de estabilidade e de apontar o gráfico para cima para crescer mais no ano que vem.



A economia vai melhorar primeiro para quem se reinventar – afirma Silva.