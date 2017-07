A aprovação do projeto-base da reforma trabalhista nesta terça, no Senado, representa um marco nas relações trabalhistas brasileiras, regidas há quase 74 anos pela CLT. Parte das mudanças foi contestada por partidos de esquerda, mas a maioria dos trabalhadores deseja legislação mais flexível. Empresas de todos os portes informaram que a mudança vai elevar a oferta de empregos. Após a sanção presidencial, a nova lei entra em vigor em três meses. Vamos aguardar os efeitos.



Um refis madeireiro

Segundo maior exportador do Estado este ano, com US$ 400 milhões, e um dos maiores empregadores do Estado, com 74 mil postos de trabalho diretos, o setor madeireiro reivindica à Secretaria da Fazenda do Estado um refis específico para pagar dívidas tributárias. O ideal seria um prazo de 100 meses e anistia de juros e multas, como outros setores foram contemplados no final do ano passado, defende o presidente do Sindicato das Indústrias de Madeira do Médio e Alto Vale do Itajaí (Sindimade), Dieter Grimm. Segundo ele, as empresas do setor não têm caixa para pagar dívidas de até R$ 5 milhões em alguns meses, como prevê o novo programa Prefis.



Celesc com a Pery

A Usina Hidrelétrica Pery, em Curitibanos, com potência instalada de 30 MW, fica com a Celesc nos próximos 30 anos. A companhia comemorou nesta terça a renovação da concessão, afinal, é a maior usina da empresa. Segundo o diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, Ênio Branco, essa retomada da concessão resulta de um embate jurídico enfrentado nos últimos dois anos.