Qual será o impacto da automação, principalmente via internet das coisas ou internet industrial, na vida das pessoas, na indústria, no emprego e na aposentadoria? Como se preparar para essas mudanças? É difícil prever o futuro, mas é preciso falar sobre isso e se preparar. É com esse foco que e a Federação das Indústrias do Estado (Fiesc), por meio do Sesi/SC e o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) realizam quinta-feira, às 14h, na sede da federação, o 2º Seminário Aliança Saúde e Competitividade, com o tema Automação – o impacto na sociedade e seus reflexos no setor previdenciário.

Entre os palestrantes do evento, o presidente do INSS, Leonardo de Melo Gadelha; o gerente executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Roberto da Fonseca, e o presidente da Fiesc Glauco José Côrte. Haverá também um painel de debates sobre o tema.

A Aliança Saúde e Competitividade é uma entidade internacional que tem à frente o presidente da Fiesc. Ela busca o engajamento de lideranças, acadêmicos e a sociedade para que os ambientes de trabalho sejam seguros e que haja engajamento e incentivos pela preservação da saúde.

O INSS realizou o primeiro debate sobre automação e reflexos na sociedade em Brasília. Para a instituição, o desafio será grande para a previdência caso muitas pessoas decidam se aposentar mais cedo. Já os apaixonados pela internet industrial estão vendo oportunidades. A Alemanha, por exemplo, já está treinando pessoas nas empresas ou fora delas para que dominem as tecnologias da atualidade.