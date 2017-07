Parlamentares catarinenses e gaúchos trabalham para viabilizar um plano que melhore a oferta de energia ao meio rural nos dois Estados. Nesta terça, o deputado Natalino Lazare, presidente da Comissão deAgricultura da Assembleia Legislativa de SC, enviou para o RS a Carta do Sul - Eletrificação Rural, Desafios Urgentes, após ser assinada por ele, o presidente da Casa, Silvio Dreveck e o secretário adjunto de Agricultura de SC, Airton Spies. No Estado vizinho, será assinada pelo presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, deputado Adolfo Brito e outros membros. O documento cobra ajuda de governos para solucionar o problema que vem causando falhas na oferta de energia e impedindo o uso de equipamentos mais tecnológicos no campo. O próximo passo, será reunião em Brasília para reivindicar ajuda federal na substituição de linhas de transmissão monofásicas por trifásicas.

Em função da nota "Mas falta energia" que publiquei na coluna de segunda-feira, a Celesc reconhece que a transformação de redes monofásicas em trifásicas é um anseio dos consumidores rurais do Estado, mas observa que depende da participação econômico-financeira dos clientes, uma exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel.

O plano para SC, segundo o deputado Lazare, é que os produtores paguem 10%, governo do Estado e Celesc, 40%, e o governo federal, 50%. No caso do RS, como o governo não tem recursos, a sugestão é 20% para os produtores, 30% para distribuidoras e 50% do governo federal.

Situação hoje

Em informação à coluna, a Celesc garante que a qualidade do atendimento prestado por meio de redes monofásicas de energia elétrica na área de concessão da distribuidora é tecnicamente adequada, sendo que as redes atendem perfeitamente a demanda para a qual foram dimensionadas e não representam riscos de desabastecimento.

Informa ainda que a empresa tem investido para melhorar os serviços aos clientes de todas as regiões. Entre as obras no interior, destaca as subestações de Concórdia, Tangará, Mondaí, Papanduva, Curitibanos, Santa Cecília, Presidente Getúlio e Vidal Ramos, já em operação. A de Maravilha será inaugurada este ano.

Medidas

Para reduzir os desligamentos causados por eventos climáticos, principais causas de queda de energia, a Celesc explica que ampliou investimentos em podas e roçadas para R$ 15 milhões anuais. A empresa também está adquirindo cabo rural protegido, que é mais resistente e já instalou mais de mil religadores acionados à distância. A Celesc está negociando com o governo de SC e o Ministério das Minas e Energia ajuda para pagar as novas linhas, mas a negociação ainda não evoluiu. Hoje, a companhia tem 45% de redes trifásicas e 55%, monofásicas.