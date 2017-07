Ainda não é um crescimento para festejar, mas a indústria catarinense deixou a recessão para trás. É isso que mostram os números da produção de maio, segundo o IBGE. O setor cresceu 9,5% frente a maio de 2016, 1,4% em relação ao mês anterior (abril) e 4,3% no ano. Nesse último indicador, a média nacional ficou em apenas 0,5%.

Os setores que contabilizaram as maiores altas de janeiro a maio foram os de confecções (11,5%), metalurgia (22,7%) e alimentos 6,7%. O dólar tem influência direta nas confecções porque desde a média mais alta do ano passado fez com que mais redes de lojas optassem por fabricar roupas no Brasil, especialmente em SC. Essecâmbio melhor também ajuda nas exportações de alimentos como carnes e óleo de soja. Outros setores se beneficiam pelo mesmo motivo, como o de autopeças e veículos, motores elétricos, celulose e papel. Indústrias que dependeram mais do consumo doméstico como plásticos e revestimentos cerâmicos tiveram mais dificuldades.

Como o cenário indica que, de certa forma, a economia está um pouco descolada da crise política, o setor pode seguir com crescimento tímido até o final do ano.







