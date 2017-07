Santa Catarina fechou o mês de maio com crescimento de 11,6% no volume de vendas do varejo restrito frente ao mesmo mês do ano passado e queda de 2,4% na comparação com o mês anterior, abril. No período de janeiro a maio, teve alta de 13%, a maior do Brasil, repetindo posição do mês anterior.

No varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, o Estado teve alta de 12,9% frente a maio do ano passado. As principais expansões de vendas registradas em maio frente ao mesmo mês do ano passado foram de hipermercados e supermercados, 18,7%, e de combustíveis, 8%.

