O desafio de vender imóveis pode ficar mais fácil quando se usa dados estatísticos, que mostram uma situação próxima da realidade. Para falar sobre como está o mercado imobiliário da Grande Florianópolis e apontar cenários, a Cidade Pedra Branca convidou o estatístico e sócio da empresa de pesquisa Datastore, de São Paulo, Marcus Araújo. O evento é gratuito e será às 9h desta quarta-feira, no auditório do edifício Atrium, no Passeio Pedra Branca, em Palhoça.

O que levou o senhor a empreender na área de estatística para o setor imobiliário?

Eu sou estatístico por formação. Eu estava no meio de um mestrado em Estatística na Unicamp e minha ideia é que a estatística fosse aplicável, não apenas uma ferramenta coadjuvante, mas protagonista. Hoje, estatístico é a profissão mais valorizada do mercado americano e os reflexos no Brasil já começam a acontecer. Só que há muito pouca gente formada em estatística. No meu curso, entramos 30 pessoas e só eu terminei. Estatística pura é muito difícil. Quando concluí, eu queria aplicar na vida real e que fosse protagonista. Então eu precisava achar um setor, eu queria ser destaque. Fui testando vários segmentos, atuei em mais de 100 segmentos diferentes nesses 23 anos de Datastore, que são completados esta semana. Nós fazemos pesquisa para todos os espetáculos da T4F (Time For Fun ), que controlava os shows do Morumbi de 2007 a 2012. Madona, U2, Aerosmith e outros.

Como ingressou no setor imobiliário?

O setor imobiliário veio de uma forma bem interessante. Esse cliente vai completar 20 anos agora. Temos mais de 500 empreendedores imobiliários na carteira. Para a Pedra Branca fizemos uma pesquisa em 2007 para montar a cidade vertical, a primeira fase de apartamentos. O imobiliário veio em 1997 com um cliente que conseguiu uma demanda: quantas famílias, renda, tem interesse em comprar imóvel nos próximos 24 meses aprova o conceito do empreendimento, a metragem do produto, preço e localização. Da última quantidade de famílias na entrevista pessoal, tem que sobrar quatro para cada unidade de vendas. Aí o retorno de vendas acontece em 30 meses, o que é um bom desempenho de vendas hoje. Se deu dois para um, significa que há muito produto e pouca gente para comprar. Então é melhor lançar em duas fases. Se deu 8 para um, dá até para subir o preço. Depois aplicamos em outros clientes e em Alphaville. Aí virou referência para o setor.

A recessão derrubou o setor imobiliário. Qual é a tendência agora?

Derrubou porque tínhamos um volume muito grande de oferta e de compradores. Com a recessão e queda do PIB tivemos aumento de desemprego muito grande junto com outros indicadores muito ruins. A taxa Selic estava em 14% e o IPCA acima de 10%. Muita gente havia comprado imóvel. A primeira conseqüência em 2014 e 2015 foi uma onda muito grande de distratos.

O que os índices mostram sobre a Grande Florianópolis?

Temos um índice que mede o interesse em adquirir produto imobiliário nos próximos 24 meses na Grande Florianópolis. O interesse em aquisição em 2007 era de 36%. Em 2011 estava em 33%, em 2012, 31%, em 2013 foi a 32%. Abaixo de 30% é o esfriamento de público nos estandes. Em 2015 ficou em 27%, em 2016, 26% e em 2017, é 26%.O índice considera, para essa pesquisa, renda familiar acima de 2,5 mil. Quantos querem comprar mostra a quantidade para quem vai comprar em até 12 meses. De cada 10 consumidores, 30% querem comprar. Significa que há muitos interessados.

A crise política atrapalha?



Muito. O empreendedor continua buscando terreno. Nos bastidores a atividade está grande, há interesse em terrenos. Tem duas coisas que aumentariam a velocidade de compras. Uma seria a resolução da crise política e a outra, a volta do emprego. A reforma trabalhista deve gerar mais oportunidades de trabalho.

Que segmento de imóvel vai retomar alta das vendas primeiro?

Acredito que será loteamento fechado. Isto porque o lote tem um valor final mais baixo. Depois, o Minha Casa, Minha Vida. Se a pessoa tiver o cadastro, compra. E em terceiro lugar, apartamentos de baixa metragem.

Por que apartamentos de baixa metragem?

O consumidor descobriu, nos últimos anos, que não precisa mais de tanta metragem. Desde 2000, as mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho. Aí, ao invés de dois filhos, a maioria está preferindo um filho. Afora isso, tem os equipamentos digitais. As pessoas ficam dedilhando dentro do apartamento e não circulam mais tanto como há cinco anos. Aí você tem mulher trabalhando fora, menos filhos, todos usando celular, mais empregada doméstica mais cara e a crise financeira. Tudo isso fez a pessoa enxergar que ela não precisa mais de tanta metragem. Mas os programas são generosos. O apartamento é o de três suítes e o que mais faz sucesso é o de 97 metros quadrados. Todo mundo percebeu que não precisava de tanto. E normalmente é mais caro do que a média.



Acompanhe as publicações de Estela Benetti