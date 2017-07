Se for considerado o consumo de gás natural este mês, a indústria de SC, especialmente de cerâmicas, metalmecânica e têxtil estão operando a todo vapor. Segundo a SCGás, o consumo industrial médio de 1,564 milhão de metros cúbicos é o melhor do setor para o mês desde o início das atividades da companhia.



Prejuízo

Mas a companhia alega que enfrentou prejuízo em maio. Obteve R$ 50,6 milhões em vendas, mas teve prejuízo operacional de R$ 4,5 milhões. Considerando perdas de outros meses, o prejuízo acumulado é de R$ 23,5 milhões este ano. A propósito, a companhia foi criticada porque aumentou o insumo há poucos dias, sem discutir muito com a indústria, que consome 80% do total.

Impacto social

Se tem um projeto social que faz os olhos de criciumenses brilhar é o Bairro da Juventude, que atende crianças mais necessitadas. Atualmente sob a liderança do empresário Franke Hobold são atendidas 1.534 crianças, das quais 220 de zero a 4 anos. O custo mensal fica perto de R$ 600 mil, o que exige um empenho especial para não faltar recursos. Além de doadores locais, há pessoas de outras regiões, Estados e até do exterior que colaboram. O novo centro de eventos multiuso, que custaria R$ 5 milhões, sairá por R$ 2 milhões graças a doações, inclusive de materiais de construção, explica Hobold.