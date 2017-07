Como os crimes de roubos de cargas de alto valor em Santa Catarina não param de crescer, a Federação das Empresas de Transporte e Logística (Fetrancesc) anunciou nesta segunda maior mobilização para conter o problema. Segundo o presidente da entidade, Ari Rabaiolli, pelo tipo de crime dá para concluir que há muita troca de informações entre os envolvidos, mas há também uso de soluções que deixam sem efeito as tecnologias de rastreamento empregadas.



É preciso de mais tecnologia, incluindo Big Data. Um dos setores visados em SC é o de eletros da linha branca. O Estado conta com pelo menos quatro empresas do setor.



Tipo exportação

O setor de cargas vai bem, apesar da crise. Conforme o presidente da Fetrancesc, Ari Rabaiolli, o setor tem crescido, em média, 10% frente aos mesmos meses do ano passado. Entre os destaques, segundo o empresário Ruy Gobbi estão o agronegócio e as exportações aos países do Mercosul.