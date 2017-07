Empresas de tecnologia terão mais duas opções de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). São apresentados hoje, em Florianópolis, um edital para startups que prevê aporte de R$ 1 milhão nas empresas selecionadas, com opção de compra pela Finep após o período de desenvolvimento, e um programa para financiar a aquisição de produtos de telecomunicações por parte de empresas que desenvolvem e fabricam itens de tecnologia no Brasil. O evento será hoje, às 9h30min, na Acate Primavera, com as participações do diretor de Inovação da Finep, Márcio Girão, e do superintendente de Inovação em Defesa, Energia e Tecnologia da Informação da financiadora, André Nunes.

Essas ações de fomento financeiro e também apoio para compra visam fortalecer produtos e empresas do setor, com vistas à consolidação nos mercados. Santa Catarina tem se destacado como um dos Estados que mais tomam recursos de linhas de crédito da Finep para inovação.