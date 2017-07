Florianópolis vai ficar lotada de turistas no período de 30 de julho a 4 de agosto. O motivo é a 13ª edição do Congresso Mundos de Mulheres (Women¿s Worlds Congress), junto ao Seminário Internacional Fazendo Gênero 11, que conta com 8 mil pessoas inscritas. Quem organiza é o Instituto de Estudos de Gênero da UFSC e, pela primeira vez, será na América do Sul. Os temas em discussão serão gênero, feminismo e suas relações com raça, classe social e outras diferenças.



Música na Serra

Enquanto uma parte dos turistas opta por São Joaquim, Urupema e Urubici para vem neve e enfrentar temperaturas mais geladas, Lages realiza o Festival Internacional Música na Serra (FIMS). Todas as noites, até o dia 22, sempre a partir das 20h, um espetáculo gratuito de música no Teatro Marajoara.

O evento integra festival de inverno, é realizado pelo Ministério da Cultura e o Instituto José Paschoal Baggio, com a direção do maestro Jean Reis.

Condomínio empresarial em Lages

Como a montadora chinesa Sinotruk suspendeu o investimento em fábrica de caminhões em Lages, que prometia gerar 400 empregos diretos e 700 indiretos para produção de 8 mil caminhões/ano a partir de 2014, o terreno de 1,5 milhão de 1,5 milhão de metros quadrados na localidade de Índios, às margens da BR-282, vai abrigar o futuro Lages Business Park, uma iniciativa do Grupo Koch.

O projeto foi apresentado na reunião da Associação Empresarial de Lages (Acil). Terá 345 lotes, equipados com infraestrutura como energia, tratamento de esgoto, água, estacionamento, ruas asfaltadas, balança de pesagem e Heliponto. As obras serão iniciadas em um ano e, em cerca de dois anos, as primeiras empresas começarão a se instalar. O terreno foi cedido pela prefeitura local, que receberá 30% dos lotes em contrapartida.