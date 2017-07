Foi com emoção, reconhecimento e gratidão que a família Döhler, amigos e lideranças se despediram nesta quinta de Arno Waldemar Döhler Junior, 81 anos, da quarta geração da família fundadora de uma das centenárias e mais respeitadas indústrias do Estado e do Brasil, a Döhler SA, de Joinville, de 135 anos, que foi fundada em 1881. Entre as características do empresário, a família destaca as de trabalhador atento, conciliador, harmonioso e amigo.

Afinado com o seu tempo, o jovem Arno começou a atuar na empresa como vendedor. Fazia entregas de tecidos de bicicleta para lojistas da Avenida Getúlio Vargas, em Joinville. Mais tarde se tornou diretor comercial, atendendo clientes do Brasil e exterior. Presidiu a companhia de 1966 a 1998.

Emocionado, o irmão Udo, prefeito de Joinville, disse que foi o primeiro da família a concluir que o irmão mais velho e líder havia falecido. Udo estava em São Paulo, havia finalizado uma palestra sobre cidades inteligentes na USP, e recebeu a ligação de uma enfermeira do Hospital Dona Helena, onde o irmão estava internado, informando que o coração de Arno havia parado de bater há oito minutos. Concluiu que esse é um prazo que significa óbito e avisou o irmão Roland.

Elizabeth Döhler da Silva, filha de Roland e executiva do setor de qualidade da companhia, falou que o tio estava tranquilo, tinha gratidão pela bela vida e "tinha o celular de Deus". Segundo ela, o casal Arno e Martha tinham um amor e um respeito em comum raro de se ver. São pais de Ricardo e Margareth e têm dois netos.

Centenária bem administrada

A Döhler SA, que atua com cama, mesa, banho e decoração, é uma das raras empresas centenárias que chegam a essa trajetória sob o comando dos mesmos acionistas familiares, com gestão inovadora e resultados positivos.

- O negócio da Döhler é de gente para gente, temos 3 mil funcionários, 9 mil pessoas no nosso núcleo de trabalho. É de gente par agente, algo que nos mantém unidos. Somos família como outras, mas nos unimos para manter nossa empresa competitiva - explica Elisabeth Döhler.

A companhia fechou 2016 com receita líquida de vendas de R$ 429 milhões e lucro líquido de R$ 15,4 milhões.

Tendências e pesquisas

Gestora da área de desenvolvimento de produtos, Elisabeth Döhler fala que a companhia sempre foi sólida em capital, entrega o que promete para os clientes e pesquisa seus mercados. A empresa pesquisa estilos mentais para saber quanto produzir e o preço que precisa praticar para ter clientes. Um dos segmentos que atua é de produtos para artesanato e patchwork. Na foto, um tecido para patchwork.

Foto: Reprodução / Site Dohler

Nova diretoria

No início de julho, a Döhler SA mudou sua diretoria. A presidência, que era ocupada por Udo Döhler, passou para o diretor José Mário Gomes Ribeiro, que é casado com uma descendente da família, mas tem mais de 30 anos de trabalho reconhecido na companhia. O Udo foi para a presidência do conselho. Também são diretores os executivos da quinta geração da família: Carlos Alexandre, César e Ricardo, além do primo Ingo.