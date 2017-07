O grupo WEG, de Jaraguá do Sul, fechou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 272,2 milhões, 6,7% superior ao do mesmo período do ano passado e 5,6% maior que o do trimestre imediatamente anterior. A receita operacional líquida alcançou R$ 2,280 bilhões no período, 2,3% inferior a dos mesmos meses de 2016 e 6,9% maior que no trimestre anterior. O Ebitda chegou a R4 370,6 milhões e a margem ebitda atingiu 16,2%. O grupo investiu R$ 123 milhões em expansão e modernização da capacidade produtiva no primeiro semestre do ano. Desse montante, 45% foi em unidades do Brasil e 55% no exterior.

No primeiro semestre, a WEG obteve lucro líquido de R$ 529,87 milhões e receita líquida de vendas de R$ 4,414 bilhões.

No balanço trimestral, a companhia informou que o investimento industrial tem demonstrado leve sinal de recuperação nos últimos meses, setor onde tem observado normalização nos investimentos de manutenção. Os pequenos projetos de ganho de produtividade e melhoria de processos voltaram a acontecer. Informa que tem encontrado negócios interessantes em setores específicos, principalmente relacionados ao agronegócio, alimentos e bebidas e fabricantes de máquinas seriadas. No Brasil, a empresa informa que começou a perceber movimentos de recuperação do mercado com a normalização na entrada de pedidos de produtos seriados e/ou de menor porte (ciclo curto). No exterior, a entrada de pedidos reflete a recuperação de mercados, como EUA, China, Alemanha e Austrália. Esta recuperação ainda está concentrada nos produtos de ciclo curto, observou a companhia.







