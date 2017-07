Apesar das incertezas na economia, a Engie Brasil Energia, maior geradora privada do país, dá continuidade aos investimentos previstos para este ano. Quem confirma é o CEO da companhia, Eduardo Sattamini, que lidera nova fase da empresa com foco em energias renováveis e inovação. Entre os grandes projetos está a possível aquisição de hidrelétricas em relicitação federal e o avanço em energia solar.

O Grupo Engie no Brasil, com sede no Rio, é um dos principais braços do francês Engie, que fechou 2016 com receita global de 69,6 bilhões de euros. A Engie Brasil Energia, baseada em Florianópolis, obteve receita líquida de R$ 6,442 bilhões no mesmo ano.

O que mudou na Engie Brasil Energia em função das novas estratégias globais do grupo?

Primeiro a gente pensou em como alinhar a Engie Brasil Energia à estratégia da Engie Mundial. Fizemos uma reorganização e trouxemos para dentro da área de estratégia a inovação e a informática, que a gente passou a chamar de tecnologia da informação e digitalização. A nossa idéia é desenvolver soluções digitais para redução de custos, melhoria de operações e criar um ambiente favorável para que a gente possa se inserir em novos modelos de negócios que estão cada vez mais digitais.



Nas áreas de digitalização e inovação, o que vêm fazendo?

A gente incluiu digitalização e inovação na área estratégica da empresa. Na inovação, um dos nossos maiores projetos é o desenvolvimento de baterias ligado às instalações que temos nas plantas de geração solar e eólica em Capivari de Baixo. Estamos investindo R$ 24 milhões nesse projeto. O principal parceiro nas pesquisas é o professor Ricardo Ruther, da UFSC. Vamos testar bancos de baterias em regimes diferentes. Com o avanço da geração solar e eólica, bateria passa a ter um papel fundamental. Por isso entender bem o funcionamento de baterias nos possibilitará a desenvolver soluções ao mercado. A gente não fará apenas baterias de grande porte, mas também de pequeno porte, algumas para suportar falta de energia solar em residências.



E o projeto do Link Lab na Acate?

Esta dentro da nossa área de inovação. A ideia é trazer inteligência externa de pessoas que não têm a mesma maneira de pensar que nós e que têm viés tecnológico que possa contribuir para a nossa atividade. Estamos selecionando startups dentro de um conjunto de objetivos para desenvolver tecnologias aplicáveis ao nosso negócio. A idéia do Link Lab é se inserir nesse ecossistema tecnológico de Florianópolis, aproveitar inteligência e fazer inovação aberta, de fora para dentro.



O que a companhia tem de novo em geração de energia?

Iniciamos as obras em grandes escalas de plantas solares. A gente começou a construção de Açú no Rio Grande do Norte este ano. Também iniciamos nova planta eólica na Bahia, de 326,7 MWs instalados. A gente tem olhado aquisições na área de renováveis, como usinas não convencionais (eólicas, solares e PCHs) e também, para o futuro, estamos olhando a relicitação de ativos de hidrogeração, como os da Cemig, de Minas Gerais. Estamos olhando fontes renováveis e nos afastando da geração a carvão, sem destruir essas usinas térmicas. A idéia é a venda para que alguém continue a operação.



Como está o processo de venda das térmicas a carvão?

Iniciamos um processo para vender tanto o complexo Jorge Lacerda, em Santa Catarina, quanto a Pampa Sul, usina de 340 MW que está em fase de construção no RS. Temos 15 interessados que assinaram o acordo de confidencialidade. Quanto tempo vai durar esse processo? Vai depender da nossa capacidade de tirar dúvidas. A gente não tem pressa. A Jorge Lacerda é lucrativa e a Pampa Sul também será. A gente vê valor nos dois ativos.



No caso de relicitação, o que vocês estão olhando?

Tem a Cemig, Cesp e a Copel. Essas empresas tinham concessões muito antigas, esperaram, e o governo, num primeiro momento, fez uma autorização de operação para os mesmos operadores com base nas cotas para as distribuidoras. Agora tem um segundo conjunto de usinas e o governo entendeu que para ajudar o déficit fiscal, pode relicitar essas usinas. Com os ativos da Cemig, que serão relicitados em setembro, o governo espera uma receita de R$ 10 bilhões a R$ 11 bilhões. A gente tem interesse em olhar e fazer oferta porque é o nosso core business.



A Engie está conseguindo executar os investimentos previstos para 2017

Obviamente, sempre tem algum atraso, mas eles estão sendo executados. Previmos investir algo da ordem de R$ 2 bilhões este ano, mais R$ 2 bilhões para o ano que vem. Isso continua, os atrasos são marginais. Neste não, os maiores investimentos foram na usina Santa Mônica, na solar e na Pampa Sul.

Como está a incorporação da Jirau?

Devemos começar a incorporar este ano. A controladora Engie Brasil Participações já contratou o banco Itaú para que ele estruture essa transferência para ser levada para o conselho a Engie Brasil Energia. Esse processo só vai terminar em 2018.



Como vê o cenário para consumo de energia no país?

A gente sente a indústria bastante deprimida em termos de consumo. Isso, de uma certa maneira, para nós não foi tão grave porque a gente teve o fator GSF que é o déficit de geração hidrelétrica, que exige a compra de energia no mercado. Como meus clientes estão comprando menos, a crise me favoreceu porque permitiu equilibrar meu balanço de energia. Tivemos dois anos de situação parecida. Nos preparamos melhor para 2017.



Vocês são sócios da Engie Solar, para geração distribuída. Como ela avança no mercado?

É uma empresa 50% da Engie Brasil Energia. Foi um investimento apostando na energia descentralizada. Vemos que a geração solar vai ter uma importância muito maior. À medida que os custos barateiam, a gente vê mais potencial. Nosso maior foco é a geração solar residencial. Temos um projeto com a Celesc e outro com a Associação Catarinense de Supermercados. Com isso, estamos chegando mais próximo do consumidor, nos preparando para ser uma empresa de massa.



O grupo também atua com tecnologias para cidades inteligentes. Como?

Temos uma empresa vinculada à Engie Brasil que é responsável pelo centro de operações da cidade do Rio de janeiro. Em Niterói, ela faz controle inteligente de semáforos, um serviço muito elogiado. Também começa a atuar com com iluminação pública inteligente.