O programa Cidade Empreendedora, lançado pelo Sebrae/SC para incentivar e fortalecerpequenos negócios no Estado, supera expectativas. Iniciado este ano, tem condições de apoiar 45 municípios e 31, de diversos pontos do Estado, já aderiram. Nesta segunda, aconteceu o lançamento do Cidade Empreendedora de Florianópolis.

O prefeito Gean Loureiro, confiante no potencial econômico do município, contratou todos os módulos do programa do Sebrae e solicitou mais alguns. O acordo foi assinado pelo prefeito (D) e Anacleto Ortigara, o diretor técnico do Sebrae-SC. Segundo a coordenadora do Sebrae na região, Soraya Tonelli, entre as metas estão reduzir de cerca de 140 dias para 5 dias o prazo para abrir empresas e ensinar empreendedorismo a todas as séries do ensino fundamental.



Alto interesse

O diretor técnico do Sebrae/SC, Anacleto Ortigara, informa que pelo alto interesse do programa, tudo indica que será difundido pelo Sebrae nacional em outros Estados. Os investimentos do Cidade Empreendedora em SC serão da ordem de R$ 10 milhões somando a parte do Sebrae e as contrapartidas municipais. Os municípios que aderiram são Bombinhas, Balneário Camboriu, Botuverá,Tijucas, São João Batista, Guabiruba, Tubarão, rio do Sul, Indaial, Timbó, Pomerode, Dr. Pedrinho, Rodeio, Urubici, Itapoá, Maravilha, São José do Cedro, Descanso, Anchieta, Itapema, Concórdia, Luiz Alves, Campos Novos, Abdon Batista, São Joaquim, Florianópolis, Lages, São Bento do Sul, Itaiópolis e Três Barras.



Casan e investidores

Reportagem desta segunda do jornal O Estado de S. Paulo destaca novamente que grandes investidores do Brasil e exterior estão interessados em ativos como as empresas de saneamento. Mais uma vez, a Casan é citada como uma das que foram contempladas com estudo do BNDES. Mas a assessoria de imprensa da empresa ressaltou que nesta gestão a Casan não será privatizada.