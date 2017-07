Como era estimado, a inflação oficial de junho, o IPCA fechou com queda negativa, de -0,23%, abaixo dos 0,31% do mês anterior, maio. É o primeiro recuo em 11 anos. Em Florianópolis, o Índice de Preços ao Consumidor (Custo de Vida), calculado pela Esag-Udesc seguindo padrão da FGV, também registrou deflação em junho, um pouco maior que a nacional. Ficou em -0,45% enquanto no mês anterior alcançou 0,30.

O consumidor registra deflação em outro índice importante, o IGP-M, da FGV, que reajusta o aluguel e outros preços. Há três meses está negativo. Esses recuos chegam em boa hora para os brasileiros que enfrentaram alta de preços excessivas nos últimos anos em meio a pior recessão da história do país. Assim, ganham um pouco de poder de compra nesse período que segue difícil, com alto desemprego. Os preços que mais caíram foram alimentos, aluguel e energia.



Rodovia no Vale

Uma forma de reduzir um pouco o pesado trânsito da BR-470 é fazer uma ligação asfáltica entre essa rodovia até a BR-116. O projeto dessa obra foi apresentado sexta-feira pela Administração Regional de Ibirama. Para o presidente do Sinduscon do município, Ayres Marchetti, essa ligação é fundamental para as indústrias da região que terão uma melhoria na logística.



Falta presidente

Enquanto a economia dá sinais de melhora, os investimentos seguem estagnados. Tudo por conta da crise política que, na prática, deixa uma interrogação na cadeira da presidência da república. Segundo o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, esta é a principal razão do adiamento de investimentos em SC.



R$ 1 trilhão na rede

Empresa de tecnologia de Florianópolis, a Paradigma Business Solutions acumula mais de R$ 1 trilhão em negócios transacionados nas suas soluções de compras eletrônicas entre empresas e mais de 300 mil usuários. Com investimentos anuais, aprimorou os serviços e acaba de receber o principal reconhecimento do mercado, o prêmio de Melhor Fornecedor do ano, categoria Plataforma de SRM do Instituto Brasileiro de Supply Chain. Segundo presidente do conselho, Gérson Schmitt, o crescimento deste ano será de 25%.