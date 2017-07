Estudo que está sendo feito em conjunto pelos governos estadual e federal pretende promover a concessão em conjunto de rodovias. Projeto inédito no Brasil foi revelado pelo secretário de Estado de Planejamento, Murilo Flores (segundo à dir.), nesta quarta à tarde, na reunião da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Federação das Indústrias (Fiesc). O objetivo é evitar rotas de fuga e buscar equilíbrio no uso de rodovias. Os primeiros projetos preveem a concessão conjunta da BR-470 e da SC-470 (rodovia Jorge Lacerda), que liga Blumenau e Gaspar à BR-101; e da BR-280 junto com a Rodovia do Arroz e a da Serra Dona Francisca.

- Essa alternativa de concessões conjuntas surgiu porque o Ministério dos Transportes procurou a gente em função da BR-470. Eles sugeriram conceder também a Jorge Lacerda em conjunto. Aí fui para Brasília e passamos a estudar isso para outras rodovias também já que o governo do Estado também tem projeto de concessões – disse Murilo Flores.

Conforme o secretário, a legislação permite projetos conjuntos para rodovias. O plano é pedágio igual para o mesmo destino. Por exemplo, o motorista pagará o mesmo se for da BR-101 para Blumenau pela BR-470 ou pela Jorge Lacerda. Outro projeto com esse perfil, no Oeste, é o que envolve a BR-282 e a SC-283, que liga Concórdia com o extremo Oeste.

– É uma boa solução a concessão simultânea. Imagina se todos os motoristas resolvem pegar rodovias estaduais como rota de fuga para não pagar pedágio? Não temos condições de manter essas estradas – disse Flores.

Essa solução vai facilitar investimentos e reduzir as tarifas de pedágio, observa o secretário. Segundo ele, a expectativa é de lançamento do edital de concessão no primeiro semestre do ano que vem e a estimativa inicial é de que o pedágio para automóvel será de R$ 6 a R$ 7 para cada 60 quilômetros.

Coordenador da reunião, o primeiro vice-presidente da Fiesc e coordenador da Câmara de Logística, Mario Aguiar (C), falou sobre a necessidade de melhorar as rodovias do Estado.

- Com a modernidade da engenharia não é possível admitir operações tapa-buracos – afirmou Aguiar.

Como o governo federal não tem dinheiro para continuar as duplicações das BRs 470 e 280, os contratos atuais deverão ser cancelados e as duplicações terão que ser feitas com recursos privados, observou Flores.