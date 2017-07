Um dos setores que sentem diretamente o impacto positivo da safra recorde deste ano, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina, é o de máquinas agrícolas. A venda de tratores, no Estado, somou 969 unidades no período de janeiro a maio deste ano, 41,45% mais do que nos mesmos meses do ano passado, quando foram vendidas 685 unidades. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No mesmo período, a venda de colheitadeiras chegou a 38 unidades, um pouco menos das 40 até maio de 2016.



As vendas podem seguir em alta até o final do ano caso os agropecuaristas de SC mantiverem o mesmo comportamento do segundo semestre do ano passado, quando adquiriram um maior número de tratores e colheitadeiras. No ano de 2016, foram adquiridos 2.400 tratores e 123 colheitadeiras. No Brasil, até maio deste ano, foram 14.634 tratores e 1.628 colheitadeiras.

Durante todo ano passado, no país, foram vendidos 35.956 tratores e 4.498 colheitadeiras. Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de SC (Faesc), José Zeferino Pedrozo, os produtores estão capitalizados porque a agricultura teve preços bons ano passado. Este ano há preços menores, mas a safra está excepcional, com maior produtividade, o que compensa.

— O produtor agrícola, hoje, é um empresário. Faz gestão da propriedade, orçamento anual e está conseguindo investir em equipamentos mais modernos, que consomem menos combustível – observa Pedrozo.









