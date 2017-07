SC fechou 1.546 postos de trabalho em junho, segundo o Caged, com resultado negativo pelo segundo mês seguido. Apesar de o sobe e desce ser típico de uma fase de saída de crise e de o Estado registrar saldo positivo de vagas superior a 20 mil no ano, essa piora é reflexo da incerteza enfrentada pelo setor privado sobre quem estará na presidência num futuro breve e qual será a política econômica adotada.



Certi na Fiee

Referência no desenvolvimento de tecnologia para o setor privado, a Fundação Certi, de Florianópolis, vai expor na 29ª Feira Internacional da Indústria, Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação (Fiee), que será realizada em São Paulo de 25 a 28 deste mês. Também credenciada como unidade Embrapii, a CERTI irá expor algumas das soluções tecnológicas voltadas para a indústria em um estande do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação (IPD Eletron). O superintendente de Negócios da instituição, Laercio Aniceto Silva, também fará palestra sobre manufatura avançada.



Expansão

A Cooper, rede de supermercados do Vale do Itajaí, inaugura sua 14ª loja quinta-feira, em Blumenau. A nova unidade tem área construída de 14,6 mil metros quadrados, dos quais 2,5 mil serão área de venda. Vai estrear na região a tecnologia de autoatendimento em checkout, já adotada em Florianópolis pela rede Imperatriz Gourmet. A Cooper tem 3 mil colaboradores e prevê faturar R$ 1 bilhão ano que vem.



A vez dos selos de origem

O governo catarinense e o Ministério da Agricultura (Mapa) dão mais um passo para incentivar indicação geográfica, o que gera mais valor a produtos alimentícios. De 9 a 11 de agosto, será realizado na Universidade da Região de Joinville (Univille) o Workshop Catarinense de Indicação Geográfica, com palestras de especialistas internacionais, apoio de governos locais, do Mapa e do INPI. Por enquanto, as referências no Estado são o vinho de uva Goethe, a banana de Corupá e o queijo artesanal Serrano (cujo projeto da Epagri foi premiado no Chile há pouco tempo). O próximo trabalho de identificação geográfica vem sendo feito para os vinhos de altitude de SC, numa parceria com o Sebrae. Haverá palestrantes de Portugal, México, Espanha, EUA, França e Israel. Inscrições no site do evento, o redeindicaçãogeografica.com.

E a XVII Festa do Vinho Goethe será de 9 a 13 do mês que vem, em Urussanga.