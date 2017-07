No final de junho, as tarifas de gás natural em Santa Catarina subiram e o setor industrial, que consome 80% do total do insumo vendido no Estado, criticou a alta, citado na coluna. Na manhã de hoje, a distribuidora SCGás enviou as informações abaixo, dando explicações detalhadas sobre o aumento. Confira:



Resposta da SCGás:



Quando afirma-se que "a SCGÁS foi criticada porque aumentou o insumo há poucos dias, sem discutir muito com a indústria", esclarecemos:



— Quem promove a aplicação de reajustes tarifários é a Aresc, não a SCGÁS. A função da Companhia é mensalmente apresentar à agência reguladora as notas fiscais de aquisição do gás natural junto ao supridor para que haja o acompanhamento do custo do insumo;



— Santa Catarina possui desde o ano passado a ferramenta conta gráfica que funciona como um mecanismo de garantia ao mercado e à distribuidora de que o custo pago pelo gás seja o mesmo repassado à tarifa. Foi a ferramenta que permitiu reduções de 14% em junho de 2016 e 24% em janeiro desse ano. O site da Aresc disponibiliza as informações da variação do custo do gás e o acompanhamento da conta gráfica com atualização mensal;



— Esses reajustes são no mínimo semestrais, ou seja, sempre nos meses de janeiro e junho de cada ano a Aresc irá anunciar os reajustes tarifários conforme a variação do custo do gás;



— O processo de aproximação e melhor relacionamento e diálogo com a indústria iniciou intensamente pela SCGÁS desde 2012. Participamos de debates na Câmara de Energia da FIESC várias vezes ao ano, realizamos anualmente os eventos regionais de Troca de Ideias reunindo todos os nossos clientes e visitamos periodicamente as associações empresariais e industriais das cidades pólos de SC e os nossos clientes consumidores das diversas cidades. Só nesse ano estivemos em mais de 50 indústrias. Além disso, possuímos atendimento por técnicos e engenheiros em cada uma das quatro bases operacionais e no posto avançado, consultoria especializada e gratuita na área de eficiência energética e criamos um jornal eletrônico que a cada dois meses leva conteúdo e informações diretamente para nossos consumidores;



— Mesmo com o reajuste médio de quase 10% nas tarifas anunciado pela Aresc em junho último, os consumidores catarinenses recebem o gás natural mais competitivo do Brasil. O insumo é de 30 a 45% menor que o gás natural dos demais estados e custa quase três vezes menos que o GLP, menos da metade do óleo de xisto e metade do valor do óleo combustível, seus principais concorrentes;



— A vantagem competitiva do gás natural em Santa Catarina deve-se também a alguns fatores: a SCGÁS não aderiu à nova política de preços da Petrobras e permanece com as mesmas condições de suprimento contratadas em 1995 e há eficiência nos custos de operação dos serviços de distribuição de gás no Estado.