A cadeia produtiva de arroz em Santa Catarina, que é a segunda maior do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul, acaba de perder o incentivo de crédito presumido que era oferecido até abril pelo governo do Estado. Esse crédito reduzia de 12% para 9% a alíquota de ICMS para vendas em outros Estados no Sudeste e Sul, e de 7% para 4%, nas demais regiões. SC responde por 10% da oferta nacional. O RS, que produz 70% do total, tem incentivo que garante alíquota de 7% no Sul e Sudeste, e 4% nas outras regiões.

Essa diferença está inviabilizando as vendas do arroz de SC, principalmente no Sudeste, alerta o presidente do Sindicato da Indústria de Arroz de SC (Sindarroz), Silvério Orzechowski (C ). Junto com o presidente da Cooperativa Agropecuária de Tubarão (Copagro), Dionísio Bressan Lemos (E) e o presidente da Urbano Agroindustrial, Renato Franzner (D), formou uma comissão para reivindicar, junto à Fazenda do Estado, a volta do incentivo com urgência.

Em SC, são 8 mil famílias no setor e 40 indústrias de beneficiamento que geram 6,5 mil empregos diretos. Segundo Franzner, as vendas estão em queda fora de SC.

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Simples no Refis

Presidentes das federações empresariais do Estado aproveitaram esta quarta para detalhar uma série de pautas junto aos representantes de SC no Congresso. O presidente da Fampesc, Alcides Andrade, saiu otimista quanto à inclusão das empresas do Simples no Refis. Ele falou com o relator da MP 783, deputado Newton Cardoso Filho. Porém, por questões técnicas, o tema se enquadra melhor em um Projeto de Lei Complementar, que já tramita no Congresso. Alcides conversou sobre isso com o deputado catarinense Jorginho Mello, presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que já está buscando apoio para o projeto entrar em regime de urgência urgentíssima.

Negócios lá fora

O alto interesse de empresas da Capital com negócios internacionais surpreendeu. Em apenas duas semanas, mais de 40 empresas aderiram o programa Exporta Floripa, lançado pela prefeitura em parceria com a startup Intradebook. A informação é do superintendente de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do município, Piter Santana.