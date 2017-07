Santa Catarina fechou o mês de maio com crescimento de 11,6% no volume de vendas do varejo frente ao mesmo mês do ano passado, a maior alta do país, mas teve queda de 2,4% na comparação com o mês anterior, abril. No período de janeiro a maio, o comércio do Estado teve alta de 13%, a maior do Brasil, repetindo liderança alcançada em meses anteriores. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio feita pelo IBGE.

Os números do Estado ficaram bem acima da média nacional que foi queda de 0,1% frente a abril e também retração de 0,8% de janeiro a maio. Esses dados do país ficaram abaixo do que o mercado esperava.

No varejo ampliado, que incluí veículos e materiais de construção, Santa Catarina teve alta de 12,9% frente ao mesmo mês do ano passado. No varejo restrito, em relação ao mesmo mês de 2016, o Estado teve alta de 84,6% em materiais de escritório, informática e telecomunicações, de 9,1 % em itens farmacêuticos e cosméticos, 14,4% em livros jornais e revistas, 18,7% em hipermercados e 8% em combustíveis.



Reforma e o social

Diversos segmentos voltados a trabalhadores alertaram nesta quarta sobre possíveis riscos das mudanças trabalhistas. É claro que precisam ser considerados pelos órgãos competentes. Mas as mudanças parecem oferecer um amplo leque de melhorias. Uma delas é a possibilidade de inclusão de mais trabalhadores no mercado formal. Hoje, 40% estão na informalidade no país. E esse grupo é dos mais pobres.