A Zurich Airport anuncia na manhã desta terça-feira o seu plano de administração do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. A companhia suíça decidiu homenagear a capital catarinense já no nome da empresa que vai gerenciar o terminal, que será Floripa Airport. A Zurich também prometeu investir R$ 500 milhões em um novo aeroporto e em obras de apoio, que deverão estar prontos até o segundo semestre de 2019.

A nova marca da empresa explora justamente a síntese do nome da capital, como é identificada carinhosamente pela população e pelos turistas. O nome oficial do terminal continuará sendo Aeroporto Internacional Hercílio Luz.

Hoje, o terminal da capital catarinense tem capacidade para 4,1 milhões de passageiros ao ano, mas a previsão da Agência Nacional de Aviação Civil é que essa movimentação chegue a 13,9 milhões até 2047.

A Zurich venceu o leilão de concessão do Hercílio Luz no início deste ano. No Brasil, a empresa já administra o BH Airport, de Belo Horizonte. Na América Latina, é a concessionária dos terminais de Bogotá e Curaçao, além de três aeroportos no Chile e quatro em Honduras.

Acompanhe as publicações de Estela Benetti

Governo e entidades vão firmar Pacto pela Inovação

Novo cemitério-jardim em Águas Mornas está pronto

Florianópolis enfrenta dificuldade para retomar a oferta de novos empregos