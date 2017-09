Dois dos maiores nomes do setor de moda de Santa Catarina, Sônia Hess, ex-presidente da Dudalina, e Vicente Donini, presidente do conselho de administração da Marisol, surpreenderam em painel no evento ONDM o Negócio da Moda, em Balneário Camboriú, nesta terça-feira. Eles fizeram críticas e revelações sobre problemas impostos pelo setor público às empresas e convidaram todos a se mobilizar por um país melhor.

Sônia Hess, que projetou a marca da família no país e exterior, disse que isso foi possível com muito trabalho, mas principalmente com muito amor e garra. Donini falou da coragem da Marisol mudar para encontrar seu nicho de mercado, mesmo com redução de vendas.

Mas os dois chamaram a atenção do público com temas mais críticos. Donini afirmou que a política de redução de alíquota de ICMS para 1% às importações pelos portos de SC para aumentar a arrecadação causou enormes prejuízos ao setor têxtil e de confecções do Estado. Empresas locais tinham 17% de alíquota em SC e 12% fora do Estado.

Sônia criticou a política petista das empresas "campeãs nacionais" como a JBS. Perguntou se alguém foi convidado pelo governo passado para ser campeão nacional e revelou que na única vez que recorreu ao BNDES para pedir um empréstimo para investir recebeu um não como resposta. Aí perguntou para a executiva do banco se ela já tinha tido uma empresa, se já tinha gerado um emprego. E nunca mais voltou à instituição.

- Acho que o ano que vem, de eleição, vai ser desafiador. Haverá mudança quando os políticos amarem o Brasil como um país e não só buscarem vantagens para si. O Brasil é nosso, não é dos políticos – afirmou Sônia Hess que também é uma das líderes do movimento Mulheres do Brasil.

Para Donini, uma das melhores reformas aprovadas este ano foi o teto dos gastos públicos. Ele defendeu mobilização das pessoas para viabilizar mudanças no país.

- A maioria silenciosa do país precisa acordar. As mudanças virão de baixo e não de cima. Temos que mudar o país pelo exemplo de decência, de boas práticas – afirmou.

Os dois líderes da moda falaram na mesa redonda "Empresários fantásticos – Da indústria ao varejo", tendo como mediador o diretor de Negócios e Soluções da NSC Comunicação, Delton Batista.

Personagem no cinema

Além de investimentos tangíveis em novas tecnologias, a Marisol, de Jaraguá do Sul, iniciou um movimento diferente há três anos: projetos no setor intangível, na cultura. A ursinha Lilica Ripilica ganhou mobilidade e se tornou personagem de cinema infantil para diversas plataformas. As novidades serão lançadas mês que vem, informou o presidente do conselho do grupo, Vicente Donini.

Novo shopping

Como a economia cresce pouco, o casal de empresários Nivaldo e Miriam Pinheiro, de Balneário Camboriú, decidiu postergar a inauguração do shopping center Brava Mall que estão construindo na Praia Brava, em Itajaí. A abertura estava prevista para o primeiro semestre do ano que vem, mas ficará para o segundo. O colégio bilíngue Bom Jesus, no complexo do centro comercial, abrirá em fevereiro. Do setor de construção e estreantes no varejo, eles aproveitam o ONDM para se aproximar do mundo da moda.

