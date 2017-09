Conforme havia planejado, a Engie Brasil Energia, de Florianópolis, empresa do grupo global Engie, aproveitou o leilão de usinas da mineira Cemig para reforçar sua presença no mercado de energia limpa. Comprou as hidrelétricas Jaguara, que gera 424 MW, e a Miranda, de 408 MW, que juntas custaram R$ 3,531 bilhões.

Com esse investimento, a Engie Energia amplia a capacidade instalada de 10.290 MW para 11.122 MW, o que significa um acréscimo de 8,08%. A usina Jaguara, situada no Rio Grande, entre Minas e São Paulo, foi arrematada por R$ 2,171 bilhões, com ágio de 13,59% frente ao valor mínimo oferecido pelo governo. A Miranda, no Rio Araguari, em Indianápolis, Minas Gerais, saiu por R$ 1,360 bilhão, com ágio de 22,42%.

Segundo o presidente do grupo Engie no Brasil, Maurício Bähr, o resultado foi um sucesso e a empresa está se antecipando na reposição de portfólio porque em 2028 terminam as concessões de 2,7 GW da empresa adquiridos da Gerasul.

— Estes empreendimentos têm localização estratégica para o crescimento da Engie na região Sudeste, porque contamos com todo o suporte das outras usinas e dos departamentos da sede — afirmou Bähr.

O executivo explicou que esses dois ativos sempre foram muito bem operados e mantidos pela Cemig, além de serem projetos de geração de energia limpa, sem novos impactos ambientais e livres de riscos. Outras vantagens é que as duas hidrelétricas estão baseadas na mesma região onde está a maior parte dos clientes da Engie, o que ajuda no equilíbrio de preços, e também vão permitir aumento da capacidade de oferta ao mercado de energia livre.

Quando o governo federal anunciou a intenção de privatizar o sistema Eletrobras, o presidente da Engie Energia, Eduardo Sattamini, disse que o grupo não teria interesse na aquisição daqueles ativos este ano. Focaria os da Cemig, o que se confirmou no leilão de ontem.

Investimentos em Palhoça

O jovem executivo e empresário Marcelo Fett, secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Palhoça, vai deixar amanhã a pasta para atuar na iniciativa privada.

No relatório de atividades de três anos na prefeitura, ele pontua como um dos seus principais legados o Inova Palhoça, que atraiu dezenas de empresas ao município, entre as quais referências internacionais como a Essentia Pharma, Welle Laser, a Flex Contact Center, Strattner, Labellamafia e Impact Hub.

Com essa estratégia, foram mais de 3 mil empregos e acréscimo de 33% no valor adicionado. O Inova contou com os programas Exporta Palhoça, Palhoça Investe, Palhoça Juro Zero, Pronau, Salto, Nota Fiscal Eletrônica e o Fundo de Investimento Palhoça.

Referência

Além do avanço na economia, Palhoça se tornou referência para centenas de municípios do Brasil e para Estados. Executivos de governos de Mato Grosso do Sul e da Bahia, e de municípios como Joinville e Uberlândia vieram conhecer os programas.

— Nosso diferencial foi melhorar o ambiente de negócios com um fluxo rápido de processos para liberar documentos numa média de 30 dias — explica Fett, que já havia atuado na SDS do governo do Estado e na prefeitura de Itajaí na atração de investimentos. Agora, vai prestar consultoria a startups e atuar como advogado junto com Péricles Prade.

