O maior evento do centenário de Chapecó será a Efapi 2017 no período de 6 a 15 de outubro. Uma das maiores expofeiras do Sul do Brasil chega aos 50 anos com projeção de atrair público de 400 mil pessoas e gerar em torno de R$ 150 milhões em negócios. A estimativa financeira é semelhante a da última edição realizada em 2013.

Apesar de o agronegócio do Oeste de Santa Catarina ter sido um dos setores que menos sofreram com a recessão, a cautela dos organizadores se explica porque a edição de 2015 foi cancelada em função do número insuficiente de apoiadores. Mas tudo indica que os chapecoenses vão esquecer um pouco a tristeza da tragédia aérea na Colômbia e festejar os 100 anos da maior cidade da região, fundada em 25 de agosto de 1917. Durante o dia consumindo e à noite, assistindo a shows diários de artistas nacionais.

— Como é uma exposição multissetorial, é possível adquirir no Parque Tancredo Neves desde uma bijuteria artesanal por R$ 1,5 até equipamentos para um frigorífico inteiro por R$ 2 milhões – afirmou o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, que ontem fez uma apresentação do evento para a imprensa em Florianópolis.

A previsão é de 400 expositores, número menor do que a edição anterior por questões de segurança. Entre produtos expostos de maior valor estão equipamentos industriais, máquinas agrícolas, caminhões, imóveis e animais de raça como vacas e reprodutores. Há também uma seletiva de cavalos crioulos.

Quanto ao público, pesquisas anteriores mostraram que 60% vêm da região Oeste de SC, 20% do Noroeste do Rio Grande do Sul, onde estão cidades como Passo Fundo, Erechim e Frederico Westphalen, e 20% do Sudoeste do Paraná, que sedia cidades como Pato Branco, Francisco Beltrão e União da Vitória. Como o agronegócio está numa boa fase e voltou a investir, as vendas na Efapi podem surpreender.



Aeroporto e Mercosul

A logística é o principal gargalo do grande Oeste catarinense. Sem uma rodovia duplicada até o litoral, uma das apostas é melhorar o aeroporto, que é o terceiro do Estado em movimento de passageiros, devendo somar 552 mil este ano, atrás apenas dos de Florianópolis e Navegantes. O terminal de passageiros será duplicado com R$ 9,5 milhões obtidos da União. Depois, será concedido para a iniciativa privada, informa o prefeito Luciano Buligon. Para ele, o aeroporto pode sediar vôos regionais para outros países do Mercosul, sem burocracia, fortalecendo o turismo. Enquanto Florianópolis fica a 580 quilômetros de Chapecó, Posadas, capital de Misiones, fica a 400, compara.

Moda em pauta

O mundo da moda catarinense e brasileira se encontra a partir de hoje no Maria’s, em Balneário Camboriú, no vento ONDM O negócio da moda. Entre os palestrantes de hoje, os empresários Vicente Donini e Sônia Hess, com mediação de Delton Batista, da NSC Comunicação.



Marketing

Empresas interessadas em inscrever projetos para o prêmio Top de Marketing da ADVB ganharam mais uma semana de prazo. Poderão fazê-lo até o dia 22 deste mês, informa a entidade.

Empreendedor

Com o objetivo de melhorar o acesso de empresários à consultoria em gestão e outros temas, o Sebrae/SC e a CDL da Capital inauguram amanhã e dia 27 deste mês dois novos centros de atendimento Sebrae ao Empreendedor, conhecidos pela sigla Case. O primeiro será no Mercado Público e o segundo, no bairro Ingleses.

