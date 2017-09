Com investimentos de R$ 59,7 milhões, a Federação das Indústrias do Estado (Fiesc) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) inauguram nesta quinta-feira, às 17 horas, em Joinville, os institutos Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e em Processamento a Laser. O evento contará com a participação do presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, e do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Do total investido, R$ 25 milhões foram para obras físicas e R$ 34,7 milhões em equipamentos. Os recursos vieram da Fiesc e da CNI e de financiamento do BNDES.

De ponta

Agora, as instituições ganham área física nova, mas já estão em atividade. Ano passado, os dois institutos realizaram quase 50 projetos de inovação. O instituto para sistemas de manufatura oferece soluções como usinagem avançada, microusinagem, microinjeção, difração de Raio-X, medição por coordenadas e digitalização, ensaios mecânicos, química instrumental e névoa salina. Uma das atividades é aplicação de nanopartículas. O instituto de processamento a laser conta com a segunda maior máquina do mundo para deposição de metais a laser. Esse é o primeiro centro de processamento de materiais a laser da América Latina.

Em Rio do Sul

Primeira rede do Sul do país com check out de autoatendimento em todas as lojas, que são 18, o Imperatriz tem forte presença na Grande Florianópolis, mas atua também em outras cidades do Estado. Alem de Balneário Camboriú, tem uma unidade em Rio do Sul há 25 anos.

SC na Austrália

O presidente da Facisc, Ernesto Reck, e a presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, Neiva Kieling, integram a delegação brasileira liderada pela CACB que participa em Sydney, na Austráliada décima edição do Congresso Mundial das Câmaras de Comércio (World Chambers Congress – WCC).

Além de contato com empresários de mais de 100 países, o Brasil, por meio da CACB, apresentará no evento o case do empoderamento feminino via negócio próprio. O case do Conselho da Mulher concorre à premiação da World Chambers Competition na categoria Best CSR Project.

