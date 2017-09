A contar pelo interesse para participar no estande da Abav Expo deste ano, diversos municípios deram adeus à crise no setor turístico. São 82 pessoas cadastradas para o espaço Santur da mostra que abre nesta quarta-feira e vai até sexta em São Paulo.

Entre as presenças, rainhas da Festa das Flores de Joinville e da Schützenfest, de Jaraguá do Sul. O espaço vai mostrar gastronomia das 12 regiões de SC com destaque para chope, cerveja, vinho, bolachas e cucas. A secretaria de Estado do Turismo e a Santur avaliam que esse interesse reflete o trabalho de regionalização do turismo de SC e fortalecimento das ações de governança, com eventos em todo Estado.

Correios em greve parcial

Uma parte dos trabalhadores dos Correios em Santa Catarina continua participando da greve nacional da categoria iniciada quarta-feira passada em São Paulo e Rio de Janeiro. Os servidores da empresa contam com duas federações de trabalhadores em nível nacional e a que representa SC não recebeu proposta. Segundo José Maria Pego, um dos executivos do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos e Similares de Santa Catarina (Sintect SC), há uma adesão maior à greve, que já envolve 400 pessoas, principalmente no Norte do Estado.

Foi apresentada uma proposta de reajuste de 3% nos salários e benefícios a partir de janeiro do ano que vem. Mas o foco foi a federação Findect, que representa mais os servidores de São Paulo e Rio de Janeiro. Os trabalhadores dos Correios enfrentam uma série de dificuldades como o rombo no fundo de pensão e o estudo para privatizar a empresa, o que o setor é contra. A informação da companhia é de que 95,77% dos trabalhadores não aderiram à greve. A suspensão dos serviços da empresa afeta a entrega de produtos do setor de e-commerce e correspondências.

Regulação

Florianópolis sedia entre quarta e sexta-feira o X Congresso Brasileiro de Regulação, que abordará principalmente o papel das agências reguladoras no país e a importância da privatização de serviços públicos, inclusive via parcerias público-privadas. As principais agências reguladoras do país e especialistas do setor vão participar. Clique aqui para informações.

Inovação

O especialista em inovação Clemente Nóbrega, autor dos livros Innovatrix e Empresas de sucesso – pessoas infelizes fará palestra na Acate, em Florianópolis, quinta-feira, a convite da Qualirede. O tema é Inovação para não gênios.

