O governo do Estado e organizações públicas e privadas que atuam com ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo vão firmar, no final do mês que vem, o Pacto pela Inovação. A oficialização será no I Encontro do Ecossistema Catarinense de Inovação, dias 30 e 31 de outubro, no Square Corporate, centro empresarial da rodovia SC-401, em Florianópolis. É uma iniciativa que pode ajudar a destravar projetos de centros tecnológicos, incentivar mais investimentos e oferta de formação em cursos nas áreas de tecnologia, ciências e inovação. Isto porque, dos 13 projetos de centros de inovação prometidos pelo governador Raimundo Colombo no começo do seu primeiro mandato, iniciado em 2011, apenas o de Lages, o Oriom Parque Tecnológico da Serra Catarinense, foi inaugurado. Esse atraso numa área estratégica, com grande potencial no Brasil e exterior, inibe maiores saltos na geração de emprego e renda em Santa Catarina.

- O Governo do Estado, as universidades, entidades e empresas estão se comprometendo com o objetivo comum de acelerar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação catarinense e fazer de Santa Catarina uma referência mundial em inovação – afirma Carlos Chiodini, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, que comanda a pasta responsável pelos centros de inovação.

O encontro em Florianópolis contará as participações de Josep Piqué, de Barcelona, Espanha, presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e Ambientes de Inovação; e de Alicia Garavito, secretária de Inovação do Governo da Colômbia. A propósito, o centro de inovação de Barcelona foi um dos que inspiraram o projeto de SC e presta consultoria ao Estado.

O Orion Parque, de Lages, opera desde julho do ano passado e abriga cerca de duas dezenas de empresas de tecnologia, incluindo as que estão numa incubadora dentro do parque. Também reúne instituições de ensino e associações empresariais, aproximando atores e facilitando oportunidades. Segundo o governo, um dos motivos do atraso foi a falta de verbas para construir os centros.

Os projetos são em parcerias com prefeituras locais. Os mais avançados, agora, são os de Jaraguá do Sul, Chapecó, Blumenau e Itajaí. Joinville, a maior cidade catarinense, está ainda negociando o terreno para o centro de inovação. Agora que o prefeito Udo Döhler conseguiu a promessa de um terreno do Estado, o projeto pode começar. Em Florianópolis foi encontrada uma boa solução, o terminal de ônibus desativados no bairro Capoeiras, região continental do município. Também terão centros Criciúma, Tubarão, São Bento do Sul, Joaçaba, Brusque e Rio do Sul.

Agora que a recessão acabou e a arrecadação está melhor, o que se espera é que esses projetos sejam acelerados.

Cobrança

Para permitir que empresários do setor de comércio e serviços acompanhem de perto os projetos de interesse dos setores que tramitam na Assembleia Legislativa, a Federação do Comércio (Fecomércio SC) lançou um aplicativo. Faz buscas por palavras-chave, o que vai acelerar também a cobrança aos parlamentares.

Educação e futuro

Como as aposentadorias, no Brasil, são pagas pelos trabalhadores que estão na ativa, os professores têm uma função estratégica para o futuro da Previdência deles e dos demais trabalhadores, afirma o empresário Olvacir Bez Fontana, de Criciúma.

- No Brasil, os professores que estão trabalhando, contribuem para a aposentadoria dos professores aposentados. Então, os alunos para os quais estão ministrando aulas serão os que, quando estiverem trabalhando, pagarão a sua aposentadoria. Por isso, quanto melhor o ensino, mais riqueza vão gerar no futuro e mais dinheiro terá para os futuros aposentados, professores ou não – explica Bez.

Educação 2

Educar não é função do Estado ou das escolas, mas, em primeiro lugar, dos pais. Este é o alerta do presidente do Sinduscon de Brusque, Fernando Oliveira, preocupado com o fato de muitos pais estarem delegando a função de educar para a escola. Além disso, alegam falta de tempo para dar carinho aos filhos.

- A criança que cresce sem carinho e afeto será problemática no futuro – alerta o empresário.

Educação 3

James Heckman, prêmio Nobel de Economia com ênfase na educação, em entrevista à Veja neste final de semana, disse que os primeiros anos são fundamentais para a educação porque é quando o cérebro tem um enorme poder de absorção de informações.

