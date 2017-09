A economia está melhorando apesar da série de grandes problemas na política e isso anima o setor privado. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de Santa Catarina alcançou 57,8 pontos no mês de setembro enquanto no mês anterior, agosto, ficou em 55 pontos. O dado mostra continuidade de tendência de alta iniciada em julho deste ano e também ficou acima do índice nacional de setembro para o setor, que alcançou 55,7 pontos. O levantamento é feito pela Federação das Indústrias do Estado (Fiesc), acompanhando apuração nacional liderada pela CNI.

Esse índice acima de 50 significa que o empresário está mais confiante no crescimento futuro da economia e, por isso, toma decisão de investimento. O resultado de setembro em SC ficou acima da média para o mês desde 2010, que estava em 51,6 pontos. Um dos grandes desafios da economia brasileira é retomar uma maior taxa de investimentos para crescer de forma consistente. Atualmente, a taxa está próxima de 15%, o que é uma média pífia e deveria estar o dobro disso para o país melhorar.

Vale lembrar que mesmo em tempos de crise a indústria catarinense mantém investimentos. Segundo pesquisa da Fiesc feita em meados do ano, o deve fechar 2017 com R$ 7,3 bilhões destinados principalmente em novos equipamentos e expansão da capacidade produtiva no Estado, Brasil e exterior. No ano passado, os investimentos das indústrias do Estado foram um pouco maiores, R$ 7,6 bilhões de reais.

Na opinião do presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, o ICEI maior reflete o início do processo de recuperação da economia do Estado. Mas ele alerta que para consolidar a retomada é preciso melhorar a parte fiscal sem elevar impostos, além do avanço do programa de privatização, que pode elevar os investimentos em infraestrutura ano que vem.

Desafios da educação

Ao comentar os desafios da educação colocados pelo economista James Heckman em entrevista à Veja, de que o ensino na primeira infância é fundamental, o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, que lidera o Movimento Santa Catarina pela Educação, lembrou do estudo do Fórum Econômico Mundial de 2016, segundo o qual, 65% das crianças que estão entrando na escola hoje vão trabalhar em ocupações que ainda não existem.

— E o que será das crianças que nem ingressam nas escolas? Só uma forte e integrada mobilização nacional poderá assegurar um futuro decente para as nossas crianças. Vamos continuar trabalhando — disse Côrte, que acompanha com entusiasmo cada avanço do SC pela Educação.

Chapéu sustentável

Uma das atrações da II Feira do Empreendedor de São Miguel do Oeste, que incentiva estudantes a optarem pelo mundo dos negócios, foi o resgate do chapéu de palha feito pelo aluno Rogério Heinle, 13 anos, inspirado na sua avó. Os colegas de projeto auxiliaram na confecção das tranças e a ideia é dar continuidade à pesquisa de materiais sustentáveis. A feira, que envolveu 1,8 mil estudantes, atraiu cerca de 5 mil visitantes ao Clube Comercial no final de semana. A propósito, São Miguel do Oeste é uma cidade com economia pujante que impressiona visitantes. O prefeito Wilson Trevisan lembra que a cidade está entre as 10 melhores do país com até 50 mil habitantes no quesito qualidade de vida.

Juro Zero em Palhoça

Mais uma prefeitura adota o Juro Zero para incentivar o empreendedorismo. O município de Palhoça lançou sexta-feira a última etapa do Programa Inova Palhoça, que consiste no Juro Zero Palhoça. Com foco nos setores de tecnologia, serviços, pesca e maricultura, o programa oferecerá empréstimos de até R$ 3 mil para Microempreendedor Individual (MEI) e microempresas, explica o secretário de Desenvolvimento, Marcelo Fett. Conforme o prefeito Camilo Martins, o programa vai movimentar a economia, com geração de emprego e renda no município.

