A inauguração dos instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e em Processamento a Laser, nesta quinta, em Joinville, com investimentos de R$ 59,7 milhões da Confederação Nacional da Indústria e da Federação das Indústrias de SC (Fiesc) colocam Santa Catarina como um dos Estados protagonistas de uma nova fase da indústria brasileira, mais focada em inovação. Segundo o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a entidade está investindo perto de R$ 2 bilhões em 25 institutos de inovação e em 57 institutos de tecnologia no país, dos quais três de inovação em SC para mudar o patamar da indústria brasileira. Para o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, esses institutos vão fortalecer a inovação no Estado porque o setor precisa de equipamentos de ponta, o que a nova instituição oferece.

Ao discursar no evento, Andrade afirmou que a indústria é um dos setores da economia que melhor distribuem riqueza. Comparou a Alemanha, Estados Unidos e França, que têm economias fortes, com países árabes onde a base econômica é o petróleo. A solidez da economia catarinense está muito ligada à indústria, que responde por 30% do PIB do Estado, bem mais do que a média nacional. Com esses institutos será possível avançar na indústria 4.0 e em tecnologias disruptivas.

Glauco José Côrte afirmou que o evento desta quinta foi a inauguração oficial, mas os institutos já estão funcionando há um ano, fazendo pesquisas para indústrias de ponta, como a Embraco, Embraer, GM e Petrobras. O investimento vai fortalecer ainda mais a indústria do Estado, que se destaca como uma das mais geradoras de empregos no país. Este ano, o setor abriu mais de 23 mil vagas.

O evento contou com a presença de lideranças políticas e da indústria do Estado, como o vice-governador Eduardo Moreira, o prefeito de Joinville, Udo Döhler, o senador Paulo Bauer, o primeiro vice-presidente da Fiesc, Mario Cezar Aguiar, o presidente da Associação Empresarial de Joinville, Moacir Thomazi e o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi.

Na foto, a partir da esquerda, o diretor do Senai SC, Jefferson de Oliveira Gomes, Robson Andrade, Udo Dohler, Glauco José Corte, Paulo Bauer, Eduardo Moreira e André Zanatta, diretor de um dos novos institutos de Joinville.

Otimistas com o PIB

Chamou a atenção no evento desta quinta o otimismo do presidente da CNI, Robson Andrade, e da Fiesc, Glauco José Côrte, com o crescimento do PIB. Atento aos números catarinenses, Côrte afirmou que o PIB do Estado está crescendo 3% este ano (até o primeiro semestre), conforme o Índice de Atividade Econômica Regional (ICBR-SC) do Banco Central. Andrade disse que o PIB brasileiro deve fechar o ano com alta próxima de 1,5%, acima do que os analistas financeiros estão prevendo na pesquisa Focus (de 0,7% a 1%). Entre os motivos estão o avanço das exportações e do agronegócio, além da melhor demanda interna.

Novos produtos

O vice-presidente da Fiesc, Mario Cezar Aguiar, que acompanhou de perto a construção do Instituto da Indústria, observa que o setor poderá entrar em segmentos que ainda não atua. Cita o caso de ferramentarias de Joinville que hoje produzem para grandes peças e poderão fazer para pequenas, com mais precisão, aos setores automotivo e de saúde. O presidente da Associação Empresarial de Joinville, Moacir Thomazzi, observa que, com os novos institutos, a economia do município vai dar um salto de qualidade.



Outra atmosfera

Para o diretor do Senai-SC, Jefferson de Oliveira, os dois institutos, que juntos formam o que já é chamado Instituto da Indústria, representam uma atmosfera de inovação. Isto porque as empresas poderão instalar centros de pesquisa dentro e os empresários poderão se encontrar no novo espaço. A Whirlpool e a Embraco já instalaram centro de inovação no instituto. A Petrobras, Embraer e GM têm projetos avançados instituição.

Promessa

O prefeito de Joinville, Udo Döhler, cobrou do governo do Estado um terreno para o novo centro de tecnologia da cidade e conseguiu. O vice-governador, Eduardo Moreira, confirmou que o governador Raimundo Colombo concordou em doar terreno próximo ao Perini Business Park.

Acompanhe as publicações de Estela Benetti

Associativismo na decoração impulsiona meio bilhão em vendas

"A cultura da uberização vai se espalhar", diz especialista

Crescimento no número de ações trabalhistas é menor em 2017