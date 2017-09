Localizado em Águas Mornas, às margens da BR-282, o novo Cemitério Parque da Colina está com as obras concluídas. Segundo o sócio e gestor Silvio Saad, falta apenas a parte burocrática, que deverá ser concluída até o final de outubro. Isso inclui as licenças da prefeitura e dos bombeiros e a Licença Ambiental de Operação (LAO), que é concedida pela Fatma.

Com investimento de R$ 12 milhões, tem valor geral de vendas de R$ 70 milhões. O projeto é de cemitério-jardim com paisagismo assinado pelo renomado Ricardo Loriggio, de São Paulo, o que foca o perfil de local turístico e de meditação, além de sepultamentos.

A área total é de 54.463 metros quadrados, com 10.632 de preservação permanente. Terá 5 mil jazigos, dos quais 200 já foram vendidos. Conta com toda infraestrutura necessária, incluindo salas hight-tech e portaria 24 horas.

Esse projeto de pequenos investidores resolverá uma das principais carências da Grande Florianópolis, que é vagas para sepultamentos. Morrem cerca de 10 mil pessoas por ano, mas a oferta tem sido de 800 vagas.

Contabilistas elegem

A Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina (Fecontesc) elegeu nova diretoria para o período 2018-2020. A chapa única, que tem os contadores Itelvino Schinaider, de Blumenau, como presidente e Jorge Ronaldo Pohl, de Joaçaba, como vice, foi eleita durante a XXX Convenção Estadual da Contabilidade (Contesc), que reuniu os 23 sindicatos da categoria em Balneário Camboriú. O presidente da Fecontesc, Tadeu Oneda, comemorou a escolha unânime justamente no Dia do Contador, 23 de setembro. Segundo ele, a categoria tem mais de 22 mil profissionais no Estado e a convenção foi lançada para unir essa classe que tem um papel estratégico no desenvolvimento das empresas. Schinaider que assumirá em 1º de janeiro, diz que um dos novos desafios, agora, são as adaptações ao fim da contribuição sindical.

Foto: Márcia Quartiero / Divulgação

Prêmio internacional

A Celesc foi contemplada pela segunda vez com o prêmio internacional CIER de Qualidade – Satisfação de Clientes. A avaliação anual, realizada pela Comissão de Integração Energética Regional (CIER) considerou 58 concessionárias de 13 países latino-americanos associados, com mais de 500 mil consumidores. Segundo o presidente da Celesc, Cleverson Siewert, o prêmio é mais um indicativo de que os investimentos em tecnologias e em melhores práticas no relacionamento com os clientes estão aprimorando a atuação da empresa. O prêmio será entregue no final do ano.

Eletrificação

O déficit de energia ao meio rural entrou na campanha do ano que vem. Na reunião do PMDB em Maravilha, com a presença do pré-candidato Mauro Mariani, o tema foi abordado. Segundo o deputado Mauro De Nadal, a Assembleia Legislativa deve autorizar a Celesc a obter o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), somando US$ 345 milhões de dólares para investir em infraestrutura energética. Com isso a companhia irá fazer investimentos como a expansão da rede elétrica trifásica no interior. Esses projetos devem entrar em pauta na CCJ desta terça na Assembleia.

Acompanhe as publicações de Estela Benetti

Florianópolis enfrenta dificuldade para retomar a oferta de novos empregos

"O que vai puxar o crescimento é o consumo interno", diz economista

Indústrias participam de roadshow sobre inovação na prática