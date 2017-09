Com a retomada lenta da abertura de novos empregos em Santa Catarina, ocorre um movimento inverso na Justiça do Trabalho. O crescimento no número de ações trabalhistas é menor este ano. Segundo informação do Tribunal Regional do Trabalho, de janeiro a julho deste ano foram 55.759 processos, 1,9% a mais do que os 54.714 do mesmo período do ano passado.

Mas em todo ano de 2016 foram 98.445 processos, número 8,57% superior ao de 2015, que somou 90.673 que, por sua vez, foi 8,17% maior que o de 2014 (83.822). Das 54.714 ações deste ano, 25.339 estão sendo finalizadas com acordo entre as partes. Aliás, o TRT-SC é o segundo no país que mais faz acordos, com 46,2% do total. O do Paraná lidera com 47,4%.

Não é só na área trabalhista que há queda no número de ações judiciais. Há uma redução no número geral de processos no Brasil em função da recessão, observa o advogado Marcus Camargo, diretor da plataforma digital DBJus, que facilita o acesso a processos que tramitam na Justiça brasileira.



Bem no ranking

Apesar das polêmicas, a conquista da 2ª posição no Ranking de Competitividade dos Estados por SC ajuda a economia. Para o secretário adjunto da Fazenda, Renato Lacerda, o avanço nos pilares Potencial de Mercado e Capital Humano ajuda a atrair investimentos. Para o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, a tendência é SC se consolidar na segunda posição, mas pode sonhar com a primeira posição se conseguir solucionar a insegurança jurídica e mantiver níveis altos de segurança pública.



Inovação

Indústrias catarinenses e de outros Estados que desejam inovar em manufatura devem conferir o que oferecem os institutos de inovação que a Fiesc e a CNI inauguram nesta quinta, às 17h, em Joinville. As tecnologias disponíveis surpreendem até alemães.

Turismo na Ilha

Pelo sétimo ano consecutivo, o Prêmio Destaque, organizado pelo Florianópolis e Região Convention & Visitors Bureau, homenageou quem faz captação de evento e trabalha nessa área. A entrega foi terça à noite, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Entre os homenageados estavam o professor da UFSC Hugo Moreira Soares (D), representando o evento 14th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies. Ele recebeu o prêmio das mãos do presidente do convention, Marco Aurélio Floriani (E).

Energia

O próximo evento para discutir soluções à eletrificação rural de SC e RS será com a bancada federal catarinense, terça-feira, em Brasília. O presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia de SC, deputado Natalino Lazare, confirmou o evento com o presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, João Paulo Kleinubing. O deputado Adolfo Brito, do RS, também participará.

