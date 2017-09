Numa referência ao abre da coluna de segunda-feira, no qual falo das restrições jurídicas a investimentos, o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz diz que o problema não está apenas na legislação, mas também na forma como as leis vêm sendo usadas para provocar insegurança jurídica, condenando à demolição empreendimentos turísticos consolidados e licenciados há décadas e levando o temor do desemprego a trabalhadores.

— O turismo foi judicializado e criminalizado em Santa Catarina e só irá para frente quando for feito um grande acordo com o Ministério Público e a Justiça Federal para que todos falem a mesma língua, respeitando a lei, o direito adquirido e também as práticas de desenvolvimento sustentável — prevê Lummertz.

Dia do Turismo

Hoje é comemorado o Dia Internacional do Turismo. O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, aproveita a data para informar que na semana que vem vai entrar na pauta do Congresso a votação da lei que transforma a Embratur em agência, permite abertura de capital de empresas aéreas a acionistas estrangeiros e a Lei Geral do Turismo.



Posse na Facisc

Será nesta sexta-feira, no auditório do hotel Golden Executive, em São José, a troca de comando da Federação das Associações Empresariais de SC (Facisc). Ernesto Reck sai e entra Jonny Zulauf. O evento contará com palestra do ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola e um debate sobre conjuntura com três líderes empresariais do Estado: João Pereira, do Grupo Pereira de supermercados, Rolf Buddemeyr, da Buddemeyer SA e Rogério Siqueira, do Beto Carrero World.



Em São Joaquim

Empenhado em ajudar a acelerar o desenvolvimento econômico de São Joaquim, o empresário Vicente Donini, de Jaraguá do Sul, faz palestra hoje à noite, no auditório do Colégio Martinho de Haro, sobre a importância dos núcleos setoriais. O objetivo é incentivar a criação de núcleos na nova Associação Empresarial de São Joaquim. A Acijs, de Jaraguá, tem mais de 25 núcleos, observa Acari Amorim, que está à frente do núcleo de vinhos na cidade serrana que se destaca pela neve, vinhos de altitude e as melhores maçãs do mundo. Donini e Amorim são sócios de vinícolas no município.



Social

O Sesc SC promove nos dias 9 e 10 de outubro, em Florianópolis, a II Jornada de Turismo Social. A ONU elegeu 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. No mundo, o turismo responde por cerca de 10% do PIB. Em SC, por 12,5%.

