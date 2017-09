Com a retomada das vendas de veículos no país e aumento das exportações, há um novo ânimo em todo o setor, fortalecendo inclusive a a produção de autopeças em Santa Catarina. Um exemplo dessa fase melhor é a concessionária DVA Automóveis, que registrou crescimento de 14,5% nas vendas da marca Mercedes no Estado no primeiro semestre frente ao mesmo período do ano passado. Nesta quinta, no final da tarde, ela apresenta na unidade de São José o novo SUV GLA, esportivo fabricado no país pela nova fábrica da marca, em Iracemápolis, São Paulo. Apesar das vendas melhores, o governo não resolveu bem o fim do Inovar-Auto este ano. Se não for vantagem fazer carro no Brasil porque os importados não pagarão mais 30% de imposto, o país pode perder algumas fábricas, especialmente as de carros de luxo.

Mescolotto

O político petista Eurides Mescolotto, que faleceu ontem em Florianópolis, conseguia sintonizar com entusiasmo as necessidades empresariais com a linha econômica adotada pelo seu partido. Tanto quando presidiu o Besc, Banco do Estado de SC, quanto a Eletrosul, sempre vibrou muito com novos investimentos. Quando a Eletrosul se tornou sócia da usina Jirau, ele visitou os canteiros de obras em Rondônia algumas vezes.



Cargas via aeroporto

Entre os planos da Floripa Airport, empresa concessionária do Aeroporto Hercílio Luz, está ampliar a movimentação de cargas pelo terminal. Hoje, é mais difundido o transporte de ostras da região para diversos mercados consumidores do país. Mas segundo o presidente da Floripa Airport, Tobias Markert, é possível transportar de avião mais componentes eletrônicos para empresas de tecnologia da região e insumos para medicamentos. Um levantamento constatou que esses dois últimos itens são transportados por terra na região, mas poderiam ir melhor por ar.

Posse na Facisc

Será sexta eno auditório do hotel Golden Executive, em São José, a troca de comando da Federação das Associações Empresariais de SC (Facisc). Ernesto Reck sai e entra Jonny Zulauf. O evento contará com palestra do ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola e um debate sobre desafios em tempos de crise com três líderes empresariais do Estado: João Pereira, do Grupo Pereira de supermercados; Rolf Buddemeyr, da Buddemeyer SA; e Rogério Siqueira, do Beto Carrero World.

Anitas e TI

A presidente do grupo Anitas, Mulheres em Tecnologia e Empreendedorismo em Florianópolis e Região, Júlia Machado, alerta que estão se encerrando as inscrições para o evento Startup Weekend Women, que será de 7 a 9 de outubro, no Sebrae da 401, na Capital. Serão 54 horas de imersão no universo de startups.

Turismo

O Sesc SC promove nos dias 9 e 10 de outubro, em Florianópolis, a II Jornada de Turismo Social. A ONU elegeu 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. No mundo, o turismo responde por cerca de 10% do PIB. Em SC, por 12,5%.

