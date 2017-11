Ontem foi um dia especial para homenagens às 71 vítimas do voo da Chapecoense que caiu na Colômbia há um ano, entre os quais cinco colegas nossos da NSC Comunicação. Como o acidente foi causado porque uma companhia se apresentava como especializada em transportar times de futebol, mas escondia que colocava a vida de todos em risco porque voava no limite do combustível, a diretoria da Chape reforçou o máximo a segurança do transporte da equipe. Segundo o presidente do clube, Plínio David de Nes Filho, neste ano foram realizados 10 fretamentos de aviões, mas a preferência é por voos comerciais, usando as passagens fornecidas pela CBF.

Rigor nos fretes

A política de fretamento de aeronaves agora segue os seguintes critérios:

1) A empresa deve ter porte para operações nacionais e internacionais;

2) Qualidade comprovada nos serviços de manutenção;

3) A empresa deve operar comercialmente com voos nacionais e internacionais;

4) Os contratos de fretamentos devem ter absoluta clareza das obrigações de ambas as partes;

Em recuperação

Evolui com rapidez acima da esperada o plano de recuperação judicial de três empresas do Grupo Jorge Zanatta, de Criciúma, que envolve R$ 270 milhões. Segundo Maurício Colle de Figueiredo e Flávio Cole, representantes da Innovare Administradora, além da rapidez, o trabalho avança de forma transparente, com condições realistas de mercado para negociar. Segundo eles, a rapidez foi possível porque na fase de verificação dos créditos foram apreciados em torno de 600 pedidos de divergências/habilitações de credores em apenas 64 dias.

Pronaf no interior

Com o objetivo de facilitar a vida dos pequenos produtores rurais, a Epagri abre nesta quinta, em São José do Cerrito, na serra catarinense, o primeiro correspondente bancário do Pronaf. Profissionais vão ajudar a avaliar a definição de investimentos. Até o final do ano que vem, todos os 70 escritórios da Epagri do Estado estarão atuando como correspondentes bancários do Pronaf.

Serra Sabores

Com o objetivo de fortalecer o turismo da Serra catarinense, que atrai turistas do Brasil e exterior em função do frio, belas paisagens, maçãs e vinhos, foi lançado o Serra de Sabores, projeto inovador do Sebrae com o objetivo de atrair mais visitantes. As ações serão desenvolvidas até o final do ano que vem em Lages, Urubici, São Joaquim e em outros municípios.

Confira as últimas de Estela Benetti

Leia também:

Loja atacadista inaugura no Norte da Ilha e planeja mais três unidades em SC

Credores de metalúrgica de Nova Veneza aprovam recuperação judicial

Número de ações trabalhistas cai vertiginosamente após nova lei

Foto: Arte DC