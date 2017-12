A economia catarinense segue crescendo, apesar de alguns altos e baixos. No mês de setembro, o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-SC), calculado pelo Banco Central do Brasil (BCB) e considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 3,49% frente ao mesmo mês do ano passado, e de 0,46% em relação ao mês anterior, agosto, com ajustes sazonais. No acumulado de janeiro a setembro frente aos mesmos meses de 2016, Santa Catarina cresceu 3,14%, acima da média nacional que registrou alta acumulada de 1,30% no mesmo período. Frente ao mês anterior, a alta média nacional ficou em 0,40%. O levantamento de dados foi feito pelo Observatório da Federação das Indústrias de SC (Fiesc).

Para essa projeção do PIB, o Banco Central utiliza os dados da agropecuária, indústria, comércio e serviços apurados pelo IBGE. Em Santa Catarina, este ano, a agricultura, indústria e comércio estão crescendo e puxando o PIB para cima, enquanto os serviços ainda estão enfrentando recessão, especialmente os de informação e comunicação e serviços gerais.



Facisc faz planejamento

Começou ontem e se encerra hoje, em Florianópolis, a primeira reunião da nova diretoria da Federação das Associações Empresariais de SC (Facisc) empossada em outubro. Cerca de 50 empresários de todas as regiões do Estado trabalham no planejamento para os próximos dois anos, quando a entidade pretende priorizar reivindicações de soluções para infraestrutura e segurança pública. Na foto, a partir da esquerda, o primeiro vice-presidente da federação Antonio Rebelatto, o presidente Jonny Zulauf e o segundo vice-presidente, Carlos Fornazza.



Energia para o verão

O Grupo de Trabalho de Atendimento ao Estado de Santa Catarina (GTSC), que reúne agentes do setor de energia para avaliar condições de distribuição e investimentos, participou de reunião ontem na Celesc. Estiveram representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Eletrosul, Celesc, Fatma, Fronteira Oeste Transmissora de Energia (Fote), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e outros. Eles avaliaram que a oferta de energia a Santa Catarina para os verões de 2017/2018 e 2018/2019, quando há maior demanda em função do turismo, está garantida. Entre os presentes, o diretor geral do ONS, Luiz Eduardo Barata Ferreira; o gerente executivo do Núcleo Sul do ONS, Manoel Botelho; e o presidente da Celesc, Cleverson Siewert. Eles informaram que os investimentos previstos serão realizados.

