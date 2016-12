Marcado para o dia 3 de março a eleição do novo procurador-geral de Justiça. A escolha será feita pelos procuradores e promotores de Justiça de todo o Estado. O atual procurador-geral, Sandro Ness, é candidato à reeleição. O ex-procurador-geral Gercino Gomes Neto lançou candidatura com uma logomarca nas redes sociais.



Cidadania

Gercino Gomes Neto intensificará a campanha na segunda quinzena de janeiro. Anunciou que fará com total transparência, usando as redes sociais. Começou com um grupo de WhatsApp, aberto a todos os membros do Ministério Público. Deseja ouvi-los sobre o projeto de tornar o MP mais próximo dos cidadãos. No final de sua gestão, em 2010, já lançara a campanha "Ministério Público vai às ruas".

Justiça trabalhista

Do presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, professor Marcelo Batista de Souza, sobre a decisão do TRT-SC na crise do Hospital de Caridade: "Parabenizo ilustre jornalista pelo excelente registro sobre Justiça do Trabalho, estendendo cumprimentos ao advogado Ervin Teixeira. Crescimento, como já demonstraram os exemplos de nações ricas, não é ato de bravata ou de vontade. É fruto de um trabalho determinado, sério, de longo prazo, que extrapola conveniências políticas, interesses corporativistas e partidários. É resultado de uma agenda de reformas complexas, porém possíveis, como a que se impõem à Justiça do Trabalho."

Reitoria da UFSC

Depois de colocar dois stents, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Luiz Carlos Cancellier, terá alta nesta quinta. Deve reassumir a reitoria na próxima segunda-feira. Pretende definir com a equipe as principais prioridades do novo ano, a partir das avaliações e do novo orçamento do MEC.

