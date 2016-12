Presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, foi homenageado nesta quinta, com peixada na Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis, por dirigentes, parlamentares, prefeitos e líderes do partido no Estado.



Ele se encontra em Florianópolis para passar o Natal com familiares de sua esposa, que residem no sul da Ilha.

Falou pela manhã com o presidente Michel Temer pelo telefone, quando foi inteirado das propostas de mudança na legislação trabalhista, visando incrementar a criação de novos empregos.

Aécio Neves enfatizou a necessidade de prosseguimento das reformas estruturantes, que considerou fundamentais para o reaquecimento da economia, criticando o desastre provocado no Brasil pelos governos petistas.

Ele destacou que o PSDB vai colaborar para que Temer conclua com sucesso a difícil travessia.

