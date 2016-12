Ministro Gilberto Kassab conheceu nesta quarta o Laboratório-fábrica da Fundação Certi, o LABelectron, instalado no Estreito, depois de inaugurar o auditório Reitor Caspar Erich Stemmer na sede da Digitro. O laboratório é pioneiro no Brasil na produção de placas eletrônicas e atende a 110 empresas. Está quebrando recorde com fabricação de 55 milhões de componentes montados em 263 mil placas eletrônicas.

Celebrações

O arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Jönck, celebrará neste sábado, às 19h30min, a tradicional Missa da Vigília de Natal, na Catedral Metropolitana. No Dia de Natal estará presidindo celebração no Carmelo de Cabeçudas, em Itajaí, que congrega 14 carmelitas. Cumpre esta tradição há muitos anos.

O fundador

Advogado, desembargador e professor Aluizio Blasi, fundador da Universidade Federal de Santa Catarina e seu secretário-geral desde a criação há 56 anos, vem recebendo homenagens de familiares e amigos. Está comemorando 60 anos de vida conjugal com a também advogada Nazareth Blasi. O casal atuou durante décadas no mesmo escritório de advocacia na Capital. Das três filhas, duas são advogadas e uma professora. Ele presidiu o Conselho Estadual da OAB-SC.

