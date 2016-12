O desembargador do trabalho Roberto Luiz Guglielmetto concedeu liminar ao Sindicato dos Trabalhadores na Saúde determinando o bloqueio e imediato pagamento do 13º salário, no prazo de 48 horas, aos empregados do Hospital de Caridade, que estão em greve desde o dia 20 de dezembro. Impõe o magistrado, além disso, multa diária de R$ 50 mil.



Espantosa, de causar impacto e perplexidade, a liminar da Justiça do Trabalho. Em primeiro lugar porque a ação inicial foi rejeitada pela juíza do Trabalho Rosana Leite Furlani, em função dos riscos que a paralisação causa aos pacientes internados no Hospital de Caridade e, sobretudo, à difícil situação financeira da tradicional unidade hospitalar.

O desembargador Roberto Guglielmetto sequer ouviu a direção do Hospital de Caridade, que há meses luta com credores, bancos e instituições financeiras em busca desesperada para uma solução de pagamento da gratificação.

Ignora o ilustre magistrado a luta da diretora Lúcia Silveira negociando todos os dias com os fornecedores prazos para pagamento para garantir medicamentos e melhor assistência às centenas de pacientes.

O magistrado trabalhista ouviu apenas o sindicato. Acolheu informação – que o Hospital enfatiza ser mentirosa – de que os diretores estavam privilegiando os fornecedores em detrimento da gratificação.

A reivindicação dos funcionários é legítima, mas Hospital não é banco onde os empregados podem parar sem colocar em risco a vida de doentes internados.

Se abandonar pacientes por uma questão financeira já é ato desumano inaceitável, por mais justas que sejam as reivindicações, a decisão do magistrado constitui ato desalmado, perverso e cruel.

