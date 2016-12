A bancada estadual do PSDB já liberou o deputado Vicente Caropreso para assumir a Secretaria da Saúde. A nomeação depende do governador Raimundo Colombo, que ficou de indicar o ex-deputado e segundo suplente Nilson Gonçalves para um cargo público. O primeiro suplente, Dóia Guglielmi, assumirá no lugar de Leonel Pavan. Como Nilson Gonçalves se mudou para o Paraná, não ocupará cadeira. Caropreso deve ser substituído pelo terceiro suplente, Marcos Wanrowski, de Blumenau.



Novos nomes

O vereador Tiago Silva (PMDB), reeleito este ano, deverá ser o novo secretário de Defesa do Cidadão. Com isto, assumiria cadeira na Câmara o primeiro suplente, Celso Sandrini. Ele foi, contudo, submetido a cirurgia cardíaca e tem recomendação para permanecer afastado da política. O segundo suplente é Márcio Alves, cotado também para ser o novo presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram).

Sofrimento

Uma senhora de 77 anos sofreu uma queda quando caminhava na rua Max de Souza, em Coqueiros, Florianópolis. Acionado, o Samu agiu rápido nos procedimentos emergenciais. Disseram, contudo, que não poderiam levar a paciente a um hospital conveniado de seu plano de saúde. Foi levada ao Hospital Florianópolis, lotadíssimo. Foi bem atendida, mas ficou numa cadeira de rodas por mais de três horas. Fez raio X e voltou para a cadeira. Outro sofrimento de seis horas. Seu genro, indignado, quer saber por que não foi atendida em hospital conveniado?

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Eleição do novo novo procurador-geral de Justiça será dia 3 de março



Casan mostra eficiência e resultados positivos após críticas nos últimos anos



OAB-SC registra 20 advogados inscritos para vaga de desembargador