O ano está terminando com boa notícia para os vinhos de altitude. A Villa Francioni, de São Joaquim, conquistou lugar de destaque na lista dos melhores vinhos brancos do Novo Mundo - 2016, seleção do Valor Econômico, com seu Sauvignon Blanc 2015. É obra do enólogo Orgalindo Bettú. A empresária Daniela Freitas continua investindo na qualidade dos vinhos da vinícola criada pelo saudoso Dilor Manoel de Freitas.

Segurança

Balanço das atividades deste ano da Polícia Militar, feito pelo comandante Paulo Hemm, revela eficiência, apesar da crise e do reduzido efetivo. A semana de Natal registrou ação de inteligência do Bope prendendo um traficante do Morro do Horácio que tinha alugado um apartamento de luxo no Condomínio Quatro Estações, em Serraria. Lá encontraram 300 kg de maconha, 65 munições, duas pistolas, quatro carregadores. Este ano, a PM apreendeu 3 toneladas de drogas. O triplo de 2015.

O troféu

Ministro Jorge Mussi, do STJ, será homenageado na 30ª edição do tradicional Dominó do Estimado, marcado para o dia 20 de janeiro em Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis. O principal troféu em disputa levará seu nome. O magistrado participa há décadas do evento em parceria com o ex-deputado Cláudio Ávila da Silva.

Turismo moderno

O novo secretário de Turismo, Leonel Pavan, e o presidente da Santur, Valdir Walendowski, pretendem executar um programa de atendimento aos turistas latino-americanos inédito no Brasil. Querem motivar os 25 postos da Polícia Militar Rodoviária a implantar unidades de informações turísticas para os visitantes que chegam por via rodoviária. Começam a tratar do projeto no início do ano com o comando da PMRV.

Paixão pela Ilha

Senador Aécio Neves passou o Natal com a esposa e os dois filhos com a sogra num condomínio do Campeche, no sul da Ilha de Santa Catarina. Primeira vez fora de casa, segundo informou. Disse que quando tem espaço na agenda vem a Florianópolis. Justificou: "Há dois tipos de brasileiros. Os que amam a Ilha de Santa Catarina e aqueles que ainda não a conhecem".

Colégio

O governador Raimundo Colombo anunciou em Laguna a decisão de criar o Colégio Militar da PM naquela cidade. Funcionará nas instalações atuais do centenário Grupo Escolar Jerônimo Coelho. A unidade deverá ser restaurada. Ali deverá funcionar também o Museu Jerônimo Coelho.

As dívidas

Equipe de transição de Florianópolis volta a se reunir nesta terça-feira para avaliar os últimos dados sobre a situação financeira da Prefeitura. O professor Mauricio Fernandes Pereira, futuro secretário da Educação, está impactado com os números. As dívidas podem chegar a R$ 50 milhões só na educação. Assessores de Gean Loureiro mencionam débito de centenas de milhões. A conferir!

Falência

O negócio de revenda de combustíveis nos postos não é tão lucrativo como se imagina. Com a crise, 24 postos fecharam em Florianópolis e outros 36 quebraram em Joinville. A sobrevivência depende mais de lojas de conveniência e outros serviços do que dos combustíveis. Informações do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Valmir Espíndola.

As vítimas

Dado revelado pelo IBGE, realmente impactante: os idosos já representam 8% da população brasileira. Em 2060 eles serão 26,7% dos habitantes. Este ano, o Brasil tem 8.661.195 motoristas habilitados entre 61 e 90 anos. Grave: 15% das vítimas de acidentes de trânsito estão nesta faixa etária



