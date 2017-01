A Eletrosul está negociando com a Shangai Eletric a transferência do projeto de construção de 2,1 quilômetros de linhas de transmissão e oito subestações de contrato obtido em licitação realizada em 2014. Prevê investimentos de R$ 3,3 bilhões. Como a Eletrosul não teve neste período capacidade financeira decidiu transferir a concessão para o grupo chinês.



A dívida

A Eletrosul fechou o ano de 2016 com uma dívida de curto prazo de R$ 2 bilhões com a holding Eletrobras. O presidente Márcio Zimmermann informou que as negociações continuam com a Eletrobras e preveem a entrega de ações e ativos de geradoras eólicas. O objetivo é tentar zerar o passivo até o final do ano.

Desrespeito

O Banco do Brasil em Santa Catarina, definitivamente, não é mais o mesmo. Prometeu benefícios, melhoria das agências quando comprou o Besc e, de lá para cá, tudo piorou. No dia 5 de janeiro, clientes com saldo em conta foram impedidos de pagar o IPTU, do BB para a Caixa Econômica, online, "por falta de limite". E a agência de Canasvieiras, a única em todo o norte da Ilha, fecha às 20h. Os clientes e turistas, se quiserem, que vão ao Centro, 30 quilômetros distantes.

Condecoração

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SC) realiza no próximo dia 26 solenidade de outorga da Medalha do Mérito Catarinense aos engenheiros Gilberto Vieira Filho e Pedro Alberto de Miranda Santos, diretores do Consorcio SQE Luz, que mantém com eficiência o sistema de iluminação pública de Florianópolis e de outras cidades catarinenses. Foram indicados pela Associação Brasileira de Engenharia Elétrica.

Gilberto Vieira Filho Foto: Divulgação / Divulgação

Pedro de Miranda Santos Foto: Divulgação / Divulgação

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Obras da BR-285 estão dentro do cronograma



Primeira semana de 2017 termina com balanço trágico



Presidente estadual do PSDB inicia encontros para traçar futuro político do partido