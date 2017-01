O futuro da Secretaria da Saúde do governo estadual ainda está indefinido. Convidado oficialmente segunda-feira para assumir a pasta, no lugar do deputado federal João Paulo Kleinubing (PSD), o deputado Vicente Caropreso (PSDB) pediu tempo para avaliar a situação. Ouviu assessores e técnicos da secretaria, procurou inteirar-se da real situação financeira e analisou que programas inovadores poderia executar. Ele ficará no cargo, se aceitar a nomeação, pouco mais de um ano.



A questão financeira é que mais atemoriza os tucanos. As dívidas estariam em cerca de R$ 800 milhões, totalizando todos os compromissos vencidos ou a vencer. E Caropreso não se dispõe a assumir só para fazer pagamentos. Quer impor um novo ritmo.

O parlamentar terá nesta quarta encontro decisivo com o governador.

Já a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte está definida. O deputado Leonel Pavan (PSDB) esteve com Raimundo Colombo, apresentando a equipe (Valdir Walendowski, Rodolfo Pinto da Luz e Erivaldo Caetano Junior), com a qual esteve reunido durante várias horas no primeiro dia útil do ano.

A posse dos novos secretários deve acontecer, em princípio, no dia 10 de janeiro no Teatro Pedro Ivo Campos.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Centrosul de Florianópolis terá festival de cerveja em fevereiro com 60 rótulos



Sem a fiscalização adequada, Florianópolis segue registrando grandes engarrafamentos



Política catarinense perde um homem público correto