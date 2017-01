Nome do ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, vem sendo citado e cogitado em Santa Catarina e em Brasilia para a vaga de Teori Zavascki no Supremo. Tem trânsito em todos os tribunais, integra o STJ e o TSE, é competente e dedicado, domina o direito penal, é catarinense como Zavascki. Tem mais: sua atuação no STJ foi decisiva para o prosseguimento da Operação Lava-Jato no STF.

Homenagens

A abertura do ano judiciário de 2017 pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre foi marcada por manifestações do presidente, desembargador Luiz Fernando Penteado, em homenagem póstuma ao ministro Teori Zavascki, que presidiu aquela corte entre 2001 e 2003. Ele destacou as qualidades do magistrado catarinense e agradeceu aos servidores pelas providências do velório e a todas as instituições que se pronunciaram sobre o falecimento de Zavascki.

Índios

A polêmica sobre os índios é de competência exclusiva da Funai e da União Federal. Inexplicável que para atender silvícolas de tribos distantes a Prefeitura de Florianópolis e o governo estadual tenham que patrocinar hospedagem, alimentação e transporte. Esta decisão acaba incentivando não só os índios, mas outras comunidades a procurarem Florianópolis, multiplicando os encargos e onerando a prefeitura já falida.

A dívida

A Secretaria Estadual da Saúde tem um orçamento anual em 2017 de R$ 3,2 bilhões, somados recursos estaduais, SUS e convênios. Inicia o ano com déficit. Tem R$ 250 milhões em despesas realizadas no ano passado sem empenho por falta de orçamento; outros 110 milhões de restos a pagar; mais R$ 220 milhões de decisões judiciais. Vai destinar mais de R$ 1 bilhão com hospitais públicos estaduais e outros R$ 450 milhões com OS.



Curtas

Projeto do deputado Antônio Aguiar (PMDB), que prevê publicidade pela internet de listas sobre programações de consultas com especialistas, exames ou cirurgias eletivas, foi sancionado pelo governador Raimundo Colombo. Virou a Lei 17.066.

Jornalista Suelen Costa assumiu a Assessoria de Imprensa do secretário Vicente Caropreso. E jornalista Marcos Espíndola é o novo assessor de Imprensa da Fundação Catarinense de Imprensa.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Prefeito de Florianópolis decide negociar projetos de lei do "pacotão"



Ministro dos Portos assina contratos de investimentos em Itajaí nesta quinta



Decisão de Juiz da Vara Ambiental sobre indígenas causa indignação em Florianópolis