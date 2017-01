A cidade de Pinhalzinho, no Extremo-Oeste catarinense, deverá se transformar no próximo ano na Capital Mundial de Processamento de Leite. A Aurora já processa 2,6 milhões de litros de leite por dia em sua unidade industrial. A Tirol está ampliando as instalações para alcançar a produção de 2,5 milhões de litros por dia. Dados levados ao governador Geraldo Alckmin pelo deputado Marcos Vieira, ao destacar que Santa Catarina processa hoje mais leite do que São Paulo.

Açorianos

Edição do dia 15 de janeiro de 2017 do Diário dos Açores, a mais antiga publicação do arquipélago português, publicou artigo de página inteira da professora Lélia Nunes sobre os 269 anos de chegada dos açorianos à Ilha de Santa Catarina. A escritora dá destaque para as manifestações folclóricas, estendendo-se em comentar o conteúdo do Terno de Reis, que conclui o calendário natalino nas comunidades portuguesas.

Saúde

Marcada para esta quinta, às 16h, a assinatura do contrato para ampliação do Hospital Tereza Ramos, de Lages. Prevê investimentos de R$ 26 milhões. A primeira etapa das obras, já concluída, exigiu recursos de R$ 54 milhões. O hospital completa 73 anos de serviços prestados à população do Planalto.

