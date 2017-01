Ao contrário da maioria dos municípios catarinenses, em Vargeão, no Oeste catarinense, está com razoável saldo na conta. O ex-prefeito Amarildo Paglia transmitiu o cargo ao sucessor Volmir Felipe com R$ 3 milhões em caixa e todas as contas em dia. Vargeão tem apenas 3.500 habitantes e tem como atração turística uma enorme cratera causada pela queda de um meteorito.

Auditoria

O prefeito Joares Ponticelli (PP) vai contratar uma auditoria na folha de pessoal de Tubarão. Encontrou uma dívida acumulada, de valor igual ao orçamento anual da prefeitura, e servidores com supersalários. Começa, também, examinando os contratos com empresas privadas. Tem disposição de renová-los com descontos de até 30%.



Judiciais

Um documento enviado pelo Banco do Brasil de Minas Gerais alerta sobre a inexistência de depósitos judiciais para pagamento de decisões do Poder Judiciário mineiro. O problema deve se repetir em outros Estados, onde o saldo bancário dos depósitos foram requisitados ou transferidos ao Poder Executivo. Segundo se informa, também recorrente em Santa Catarina. A conferir!



Crescimento

Porto de Imbituba registrou um novo recorde na movimentação de cargas, com 40% de incremento em 2016, em relação ao ano anterior. O crescimento nos últimos quatro anos, quando as operações foram assumidas pela SC-Par, atingiu 133%. Destaque para o aumento no número de navios atracados e o impulso dado pelo transporte de granel sólido, que representaram 85%.



Ingleses

Presidente da Casan, Valter Galina, anuncia nesta quarta, em coletiva às 9h30min, para o dia 15 de janeiro o lançamento da ordem de serviço do novo sistema de esgoto sanitário dos balneários de Ingleses e do Santinho. Vai cobrir 100% da população daqueles bairros. A Casan vai investir ali R$ 92 milhões de reais. O sistema prevê redes de esgoto e nova Estação de Tratamento.



Condenação

Tribunal Regional Federal de Porto Alegre manteve condenação de um agente e um papiloscopista da Polícia Federal de Florianópolis à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por cinco anos. Durante missão em Ituporanga, usando armas da corporação, alcoolizados, destruíram placas de sinalização e publicidade na SC-421. O recurso foi relatado pelo desembargador Ricardo do Valle Pereira.

