A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis acaba de lançar uma nota oficial em que lamenta a decisão do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Florianópolis (Sintrasem) de desrespeitar reiteradas decisões do Tribunal de Justiça, comprometendo serviços públicos essenciais na Capital.



Critica a total falta de disposição para o diálogo dos grevistas e declara apoio as medidas do prefeito Gean Loureiro, alertando que se não houver contenção de despesas, Florianópolis corre o risco de falência, como já registrado em vários Estados.

A nota tem o seguinte teor:

"AAssociação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), entidade que representa mais de quatro mil empresas, vêm a público lamentar a decisão do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem) de desrespeitar reiteradas decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e manter comprometidos serviços essenciais para a comunidade, notadamente nas áreas de educação e saúde.

Pior: a falta de disposição para o diálogo, reforçada por "ameaças" de paralisação de outros segmentos, aumenta a tensão entre os moradores da Capital. O fechamento de escolas e postos de saúde, diante de decisão em contrário do Judiciário, é inadmissível. É fundamental, por isso, que a Justiça exija o cumprimento de suas determinações e que a Prefeitura Municipal mantenha postura firme.

Infelizmente a cidade enfrenta uma das maiores crises de sua história. As medidas tomadas pelo Executivo municipal para enfrentar o problema, com amplo respaldo entre a população, são essenciais para evitar que Florianópolis percorra o mesmo caminho trilhado por estados e municípios que enfrentam grave crise, com atraso de salários e outros pagamentos."

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

30 dias de greve: Gean recebe o apoio de entidades empresariais



Promotor do MP determina que Sintrasem e Prefeitura cheguem a um acordo em 48 horas



Servidores elaboram PLC que pede revogação da lei que suspendeu o plano de carreira em Florianópolis