Os dados contidos na reportagem dos jornalistas Ânderson Silva e Roelton Maciel sobre aumento do número de homicídios em Santa Catarina falam por si. Os informativos multiplicam o alerta geral. Entre os maiores municípios catarinenses, apenas Criciúma e São José tiveram redução.



Em apenas três anos, o total de homicídios pulou de 704 para 889, portanto, superior a 30%. Mais grave: esta onda de violência está toda relacionada com o tráfico de drogas, portanto, parte da sociedade – consumidora – também é responsável por este massacre.

Há três aspectos que merecem reflexão. O primeiro está na legislação penal, defasada, leniente e até cúmplice desta tragédia social. Policiais estão cansados de prender traficantes e criminosos que, pagando advogados caros, estão livres no dia seguinte. Casos de que repetem 10, 20 e até 30 vezes. Um disparate. Os marginais chegam a debochar dos policiais militares. E, pior, são poucas as esperanças deste congresso despudorado aprovar uma lei mais severa. O segundo é consequência da inexistência de um sistema de segurança pública. As policias não se entendem, o Ministério Público atua separado e o Judiciário, isolado. Ou todos agem com convergência, como um sistema, ou todos pagarão a conta. E o terceiro, o silêncio das autoridades. Onde estão os Secretários da Segurança Pública e da Justiça? Faz tempo que não falam com firmeza sobre as ações enérgicas para combater o crime,tranquilizando a população.

